تأثير الفراشة ونموذج الإمارات

قد تبدأ فكرة حكومية باقتراح بسيط من موظف، أو بتجربة محدودة لتحسين خدمة. تبدو البداية صغيرة، لكن حين تنجح الفكرة، وتُوثّق تجربتها، وتنتقل معرفتها إلى الآخرين، قد يتجاوز أثرها حدود المؤسسة والدولة، لتصبح مصدر إلهام لحكومات ومجتمعات أخرى.

في كلمته خلال افتتاح مركز نموذج الإمارات للبحوث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استعار سعادة محمد بن طليعة مفهوم «تأثير الفراشة» ليصف كيف يمكن لخطوة صغيرة أن تُطلق سلسلة من التحولات الكبيرة. وقد استوقفتني هذه الاستعارة، لأنها تختصر فلسفة عميقة في العمل الحكومي: قيمة التجربة لا تكمن فيما تحققه محلياً فحسب، بل فيما تتركه من معرفة قابلة للانتقال والتطوير.

في نموذج الإمارات، لا تتوقف رحلة الفكرة عند نجاح تطبيقها، بل تبدأ مرحلة أخرى أكثر أهمية: تحويل التجربة إلى معرفة مؤسسية. فالممارسات الناجحة التي لا تُوثّق تبقى حبيسة أصحابها، بينما التجارب التي تُدرس وتُحلّل وتُشارك تتحول إلى رصيد معرفي تتوارثه المؤسسات وتستفيد منه الحكومات.

لكن التوثيق الحقيقي ليس احتفاءً بالإنجازات، ولا سرداً للنتائج الجميلة، إنه شجاعة في طرح الأسئلة: لماذا نجحنا؟ وكيف نجحنا؟ وما الذي أخفقنا فيه؟ وما الذي تعلمناه؟ فالأخطاء أحياناً تحمل من المعرفة ما لا تحمله النجاحات، والتجربة التي تكشف تحدياتها بصدق تمنح الآخرين فرصة لتجنبها.

وهنا تبرز أهمية «التبادل المعرفي» بين الحكومات، فلا توجد حكومة تحتكر الأفكار الجيدة، ولا تجربة تصلح للاستنساخ دون مراعاة السياق، فما ينجح في الإمارات قد يحتاج إلى تكييف في دولة أخرى، لاختلاف التشريعات والموارد والثقافات، لكن جوهر المعرفة يبقى قابلاً للتعلّم والتطوير.

ولنتخيّل جهة حكومية إماراتية نجحت في تبسيط خدمة، واختصار إجراءاتها، وتحسين تجربة المتعاملين. حين توثّق منهجيتها وتشارك نتائجها قد تستفيد منها حكومة أخرى، وتضيف إليها ابتكاراً جديداً، ثم تعيد مشاركة تجربتها. عندها لا تنتقل المعرفة في اتجاه واحد، بل تتطور عبر شبكة من التجارب المتبادلة، ويصبح النجاح بداية لنجاحات أخرى.

ومن هنا أرى أن الفرصة الكبرى أمام «مركز نموذج الإمارات للبحوث» تكمن في تحويل التجارب الحكومية إلى معرفة عالمية؛ عبر دراستها وتحليلها، وإنتاج حالات تعليمية وأدوات تطبيقية، ثم قياس أثر استخدامها خارج حدودها الأصلية.

فالمقياس الحقيقي ليس عدد الدراسات المنشورة، بل عدد القرارات التي تحسّنت بفضلها، والخدمات التي تطورت، والحكومات التي استفادت، والناس الذين أصبحت حياتهم أفضل.

إن نموذج الإمارات ليس وصفة جامدة تُنقل كما هي، بل تجربة حيّة تتجدد بالتعلّم والمشاركة. وكل فكرة ناجحة تحمل احتمالاً لفكرة أعظم، وكل معرفة نشاركها قد تعود إلينا أكثر نضجاً وثراءً.

وربما تكون فكرة صغيرة تولد اليوم في مؤسسة حكومية إماراتية هي «رفرفة الفراشة» التي يتردد أثرها غداً في حكومات العالم.

فأعظم إنجاز للحكومات ليس أن تنجح وحدها، بل أن تجعل من نجاحها معرفة يتعلّم منها العالم، ويطوّرها لتحسين حياة الناس.

هذه هي الإمارات؛ تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول. وهذه هي دبي... دبي الأفعال.