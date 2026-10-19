منذ سنوات طويلة، اختارت دبي أن تكون شريكاً في صناعة المستقبل، وأن تجعل من الإنسان محوراً لأولوياتها وطموحاتها.

وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت الإمارة نموذجاً ملهماً في استشراف التحولات العالمية، وتسخير المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق واسعة أمام الأجيال المقبلة، إيماناً منها بأن الاستعداد للغد مسؤولية تبدأ من الحاضر، وتجسدها أفكار جريئة ومبادرات تحدث فرقاً في حياة الناس.

وهو ما يتجسد في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي يرفع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، بما يوفره من مساحات للحوار والتجريب والتعاون، وفرص لتحويل الأفكار إلى حلول ملموسة.

وفي قلب هذا الحراك، تحضر مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بوصفها منصة عالمية تجمع العقول الشابة لاستكشاف حلول للتحديات البيئية والصحية والاجتماعية.

حيث تقدم المبادرة 100 مشروع طلابي متميز من حول العالم، تحمل رؤى مبتكرة لقضايا تمس حياة البشر، وتؤكد أن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية حين تتحول إلى منفعة للآخرين.

أهمية هذه المبادرة تتجاوز ما تعرضه من مشاريع وأفكار، لتصل إلى الأثر الذي تتركه في نفوس المشاركين، وما تغرسه فيهم من إيمان بقدرتهم على الإسهام في صناعة مستقبل مجتمعاتهم. فقد تكون فكرة صغيرة بداية لحل يحمي البيئة، أو ينقذ حياة، أو يفتح باباً جديداً أمام الإنسان.

وتتجلى ريادة دبي في قدرتها على احتضان هذه الأفكار، ومنح الأحلام طريقاً إلى الواقع، والمواهب مساحة للإبداع تتجاوز حدود الجغرافيا.

وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الجهود في إدراك أن بناء المستقبل لا يبدأ من المختبرات وحدها، بل من القيم التي توجه ما يجري داخلها، فحين يصبح الإنسان هدف الابتكار، تتحول التكنولوجيا إلى قوة تمنح الحياة مزيداً من الأمان، وتزرع الأمل في نفوس البشر.

مسار:

المستقبل الأفضل هو الذي نمنح فيه الإنسان حياة أفضل وليس الذي نملك فيه تقنيات أكثر