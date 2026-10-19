لأجل إنسان المستقبل

وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت الإمارة نموذجاً ملهماً في استشراف التحولات العالمية، وتسخير المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق واسعة أمام الأجيال المقبلة، إيماناً منها بأن الاستعداد للغد مسؤولية تبدأ من الحاضر، وتجسدها أفكار جريئة ومبادرات تحدث فرقاً في حياة الناس.
وفي قلب هذا الحراك، تحضر مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بوصفها منصة عالمية تجمع العقول الشابة لاستكشاف حلول للتحديات البيئية والصحية والاجتماعية.
حيث تقدم المبادرة 100 مشروع طلابي متميز من حول العالم، تحمل رؤى مبتكرة لقضايا تمس حياة البشر، وتؤكد أن المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية حين تتحول إلى منفعة للآخرين.
وتتجلى ريادة دبي في قدرتها على احتضان هذه الأفكار، ومنح الأحلام طريقاً إلى الواقع، والمواهب مساحة للإبداع تتجاوز حدود الجغرافيا.
وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الجهود في إدراك أن بناء المستقبل لا يبدأ من المختبرات وحدها، بل من القيم التي توجه ما يجري داخلها، فحين يصبح الإنسان هدف الابتكار، تتحول التكنولوجيا إلى قوة تمنح الحياة مزيداً من الأمان، وتزرع الأمل في نفوس البشر.