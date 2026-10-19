أمن العالم العربي

مهما اتفقنا أو اختلفنا فيما بيننا نحن العرب، فلا يمكن لنا أن نقبل أي اعتداء خارجي على أراضينا وعلى شعوبنا.

لم نقف موقف المشاهد فيما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمالها الإجرامية ضد أهلنا في غزة والضفة الغربية. ولم نقف موقف المشاهد إزاء الجنون الإيراني ضد أراضينا وأهلنا في الخليج.

الجميع في الخليج والعالم العربي قام بتجميد ملفات الخلافات القديمة واتخذ مواقف تضامنية ضد العدوان الإيراني، وضد الإجرام الحوثي المدفوع من طهران.

أول من أمس أعلن الرئيس المصري مرة أخرى تضامن مصر حكومة وشعباً وجيشاً مع دول الخليج العربي، وأعلن أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وبناءً على طلب سعودي رسمي استجابت مصر لإرسال قوات لحماية أمن حدود السعودية، ومن أجل ذلك طلب الرئيس من البرلمان المصري أن يصدر قراراً يجيز إرسال قوات مصرية خارج الحدود كما ينص الدستور المصري.