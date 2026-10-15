دول الخليج سعت بكل ما لديها من علاقات لمنع العمل العسكري ضد إيران

كلمة أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد في اجتماع مجلس الشورى القطري تستحق الدراسة والتأمل.

مثله مثل كافة حكام الخليج العربي الذين

يواجهون بمزيج من الحكمة والشجاعة والتعقل والدفاع عن البلاد والعباد، يقدم أمير قطر رؤية

عاقلة متوازنة للتعامل مع جنون وحماقة السلوك الإيراني.

دول الخليج العربي لم تبدأ هذه الحرب ولم تتسبب بها، ولم تحرض عليها، بل سعت بكل ما لديها من علاقات قوية مع واشنطن أن تقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء مشروع العمل العسكري ضد إيران، والسعي إلى إيجاد صيغة حوار سلمي من خلال التفاوض العاقل المنطقي لنزع فتيل التوتر المرتفع والوصول إلى تسوية.

أكد أمير قطر أن بلاده سعت إلى منع التوتر، ولم تتوقف أبداً في دور الوساطة، ولم تتنازل أبداً عن حقها في الدفاع عن سيادتها وحماية شعبها.

دفعت قطر ثمناً باهظاً – حتى الآن – لهذه الحرب العبثية من انخفاض دخلها من البترول والغاز، بالإضافة لفاتورة حماية بلادها.