ثقة البشر بالإمارات عملة المستقبل

تستطيع الدول أن تتنافس على الثروات، وأن تتسابق في تشييد المدن واستقطاب الاستثمارات، لكنها تقف أمام اختبار أكثر عمقاً: هل يثق الإنسان بها حين تتغير الظروف وتشتد التحديات؟ فالأموال يمكن تعويضها، والمشروعات يمكن إعادة بنائها، أما الثقة، إذا تصدعت، فإن استعادتها تحتاج إلى سنوات من العمل، وصدق المواقف، ولعل المفارقة أن أثمن ما تحتاج إليه الدول لصناعة مستقبلها هو ما لا تستطيع شراءه: ثقة الإنسان في وطن يعرف كيف يصون حاضره، ويمنحه أسباب الاطمئنان إلى غده.

من هذه الزاوية تستوقفنا رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول «عملة المستقبل»، بما تحمله من رؤية، تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى فلسفة بناء الدولة وعلاقتها بالإنسان، فالثقة التي يضعها سموه في صدارة مقومات المستقبل تفتح أمامنا قراءة أعمق لقوة الأوطان؛ إذ تصنع الإنجازات ثقة الناس بالدولة، ثم تصبح هذه الثقة مع الزمن قوة تدفع الإنجاز، وتحمي استمراره، وتمنح السياسات الوطنية سنداً مجتمعياً راسخاً.

وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية؛ فالثقة لم تنشأ من وفرة الموارد واتساع المشروعات وحدها، فقد تأسست على نهج قيادي جعل الوفاء بالعهد ممارسة، والإنسان محوراً للقرار، والمصداقية معياراً للأداء، ومن يتأمل مسيرة الدولة يدرك أن الثقة تُبنى عبر العلاقة بين ما تَعِدُ به المؤسسات وما يلمسه الإنسان في حياته، وبين ما تعلنه من توجهات وما تحققه من نتائج. إنها معادلة تتراكم فيها المواقف حتى تترسخ المصداقية في وجدان المجتمع، وتصبح أساساً لعلاقة وطنية متينة.

ولأن الثقة لا تنفصل عن جذورها فإن استحضار نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يكشف عمق هذه المعادلة؛ فقد بنى الاتحاد على وحدة المصير، وغرس في نفوس أبنائه أن قوة الوطن تنبع من تلاحم قيادته وشعبه، واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا الإرث بحكمة القيادة وبعد النظر، حيث تتجدد الثقة بما يلمسه الإنسان من رعاية واهتمام، وبما يشهده الوطن من ثبات في المواقف، واستمرار في البناء.

ومن هذه الجذور الوطنية تمتد الثقة إلى قوة الدولة الاقتصادية وحضورها الدولي، فالمستثمر يبحث عن استقرار التشريعات قبل حساب الأرباح، والشريك الدولي يزن مصداقية الالتزامات قبل توقيع الاتفاقيات، والإنسان يطمئن حين يجد مؤسسات تحفظ حقوقه، وتفي بوعودها، ومن هنا نفهم دلالة تقدم الإمارات في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026؛ فهو يعكس رصيداً تراكمياً من المصداقية، ويضع أمام المؤسسات مسؤولية المحافظة عليه، لأن المكانة التي تصنعها الثقة تحتاج إلى أداء يصونها باستمرار.

وتتجلى القوة الحقيقية لهذا الرصيد حين تواجه الأوطان ظروفاً تختبر تماسكها وثبات مواقفها؛ فالشعوب التي خبرت حكمة قيادتها، ولمست صدق توجهاتها تستمد من هذه التجربة وعياً وطنياً، يعزز تلاحمها، ويعمق ولاءها وانتماءها، ويرسخ مسؤوليتها في صون أمن الوطن واستقراره. وفي النموذج الإماراتي تتجسد هذه العلاقة في وحدة الموقف بين القيادة والشعب، حيث تتحول الثقة المتبادلة إلى حصانة وطنية، تعزز قدرة المجتمع على مواجهة محاولات التشكيك والتضليل ببصيرة واتزان، فصون الوطن يبدأ بوعي أبنائه، والمحافظة على مكتسباته أمانة تتجدد في المواقف قبل الكلمات.

وتزداد أهمية هذه الحصانة في زمن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث أصبحت محاولات التضليل تستهدف ثقة الإنسان بالمعلومة ومصدرها، ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات في صون المصداقية، ومسؤولية المجتمع في تحري الحقيقة، حتى تبقى الثقة الوطنية مستندة إلى الوعي والمعرفة، وقادرة على مواجهة التحولات دون أن تفقد جذورها وقيمها.

إن القراءة الفكرية العميقة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تكشف أن الثقة تُبنى بالأفعال، وتُختبر بالمواقف، وتستمر بالوفاء والمسؤولية، وهي إرث وطني تتعاقب الأجيال على صيانته، كل من موقعه ودوره.

وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وطناً تتجدد فيه الثقة بصدق العهد وحكمة المواقف، فالثروة تمنح الدولة القدرة على البناء، والإنجاز يعزز مكانتها، أما ثقة الإنسان فتمنح الوطن قوة تصون تماسكه، وترسخ استقراره، وتغرس في نفوس الأجيال الثقة بمستقبل، يستمد من حكمة القيادة، ووفاء الشعب أسباب تقدمه، واستمرار نهضته.