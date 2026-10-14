الثقة.. عملة المستقبل

تتغير موازين القوة في العالم، وتتسابق الدول لامتلاك مفاتيح المستقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة إلى المياه والبيانات. وفي خضم هذا السباق، يبرز سؤال جوهري: ما القيمة التي تمنح هذه الموارد أهميتها، وتحولها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار؟ قد تختلف الإجابات، لكن ثمة حقيقة تتجاوز الحسابات الاقتصادية والتكنولوجية، وهي أن الثقة تظل رأس المال الأغلى، والعملة التي لا تفقد قيمتها مهما تبدلت الظروف.

هذه الحقيقة اختصرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته حول «عملة المستقبل»، حين وضع الثقة في مقدمة الرهانات التي تصنع قوة الدول وتضمن استقرارها، حيث تبرز الثقة بوصفها أساساً لازدهار الأوطان، بما ترسخه من مصداقية في الوفاء بالوعود، وصون الحقوق، وتعزيز شعور الإنسان بالأمان والاطمئنان.

فالثقة ليست شعاراً يُرفع، ولا مكسباً يتحقق بين ليلة وضحاها، بل رصيد يتراكم عبر سنوات من العمل والإنجاز، وتؤكده المواقف حين تشتد الأزمات، فهي التي تمنح المستثمر الشجاعة لاتخاذ قرارات بعيدة المدى، وتدفع أصحاب المواهب إلى اختيار المكان الذي يحتضن طموحاتهم، وتجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في مواجهة التحديات. وحين تتطابق الأقوال مع الأفعال، وتستقر القوانين، وتترسخ العدالة، تتحول المصداقية إلى قوة اقتصادية وإنسانية يصعب منافستها.

وفي الإمارات، لم تكن الثقة نتيجة لما تحقق من تقدم وازدهار، بل كانت إحدى ركائزه الأساسية. فقد أسهمت رؤية القيادة الرشيدة، واستقرار المؤسسات، والوفاء بالعهود في ترسيخ الشعور بالأمان الذي جعل من الدولة وجهة للعيش والعمل والاستثمار، ونموذجاً في بناء علاقة راسخة بين القيادة والمجتمع، تقوم على الاحترام والمسؤولية المتبادلة. ويبقى التحدي الحقيقي ليس في اكتساب الثقة فقط، وإنما في المحافظة عليها، لأنها تُبنى بالأفعال، وتُختبر في الأزمات، وتتجدد مع كل قرار. وكلما ازداد العالم تعقيداً، ارتفعت قيمتها باعتبارها أساساً للاستقرار ومحركاً للتقدم.

مسار:

الثقة رأس مال الأوطان وضمانة استقرارها وازدهار مستقبلها