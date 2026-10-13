القادة لا ينتظرون المستقبل بل يصنعونه

في عالم يتغير بسرعة تفوق قدرتنا على التنبؤ، لم يعد السؤال الأهم: ماذا سيحدث في المستقبل؟ بل أصبح: ماذا نفعل اليوم لنصنع المستقبل الذي نريده؟.. فالمستقبل ليس موعداً على التقويم ننتظر وصوله، ولا قدراً مكتوباً نقف أمامه متفرجين. إنه حصيلة قرارات نتخذها، وعادات نمارسها، وشجاعة نمتلكها حين يختار الآخرون الانتظار.

هذه الفكرة تقودنا إلى جوهر فلسفة المفكر والمحاضر العالمي، روبن شارما، الذي أعاد تعريف القيادة بعيداً عن الألقاب والمناصب، ليجعلها مسؤولية إنسانية تبدأ من الداخل، وتنعكس على قدرتنا على التأثير وصناعة التغيير.

في كتابه «القائد الذي لم يكن له لقب»، يطرح شارما فكرة عميقة: القيادة ليست امتيازاً يمنحه المنصب، بل سلوك يختاره الإنسان. فقد يمتلك أحدهم أعلى سلطة في المؤسسة، لكنه يفتقر إلى روح القيادة، بينما يستطيع موظف بسيط أن يقود التغيير بفكرة جريئة، أو مبادرة صادقة، أو إتقان استثنائي لعمله.

وهنا تكمن المفارقة: ليس كل من يشغل موقعاً قيادياً يصنع المستقبل، وليس كل من يصنع المستقبل يحمل لقباً قيادياً.

ويرى شارما أن التميز لا يبدأ بالإنجازات الكبرى، بل بالانضباط في التفاصيل الصغيرة. فالإنسان الذي لا يستطيع قيادة وقته، وإدارة عاداته، وتطوير ذاته، سيجد صعوبة في قيادة الآخرين نحو مستقبل مختلف.

ومن هنا، جاءت فلسفته في «نادي الخامسة صباحاً»، التي تتجاوز مجرد الاستيقاظ المبكر إلى بناء عادة يومية تمنح الإنسان وقتاً للتأمل والتعلم وتطوير الذات قبل أن تبتلعه مشاغل الحياة.

وأقول هنا من تجربة شخصية، إنني من منتسبي «نادي الخامسة صباحاً» منذ سنوات، وقد وجدت في هذه الفلسفة ما يتجاوز تنظيم الوقت؛ إنها تدريب يومي على قيادة الذات قبل محاولة قيادة الآخرين. فالساعة الخامسة ليست سر النجاح بحد ذاتها، بل ما نفعله في تلك الساعة من استثمار في العقل والجسد والروح. ولعل ما يمنح هذه الأفكار بُعداً عملياً أن دبي استضافت روبن شارما للحديث أمام نحو ألف من قادتها، في رسالة تتجاوز حدود المحاضرة التحفيزية إلى الاستثمار الواعي في العقلية القيادية التي تصنع المستقبل.

فدبي لا تكتفي ببناء المشاريع والبنية التحتية، بل تستثمر في الإنسان الذي يقودها، وتدرك أن المؤسسات المستقبلية لا تُصنع بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بعقول تمتلك الرؤية، وشجاعة المبادرة، والانضباط في التنفيذ.

وهنا تتجلى فلسفة «دبي الأفعال (Dubai-it)»، التي تقوم على إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية. فدبي لا تكتفي بالحديث عن القيادة والمستقبل، بل تعمل على إعداد القادة القادرين على صناعتهما.

إنها دبي التي تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول؛ حيث تتحول الرؤية إلى قرار، والقرار إلى فعل، والفعل إلى أثر يلمسه الناس.

لكن القيادة الحقيقية لا تتوقف عند تطوير الذات. فما قيمة قائد يتقن إدارة يومه، لكنه يعجز عن تغيير واقع مؤسسته؟ وما جدوى رؤية استراتيجية جميلة إذا بقيت حبيسة العروض التقديمية والاجتماعات؟

إن التحدي الأكبر أمام القيادات اليوم ليس نقص الخطط، بل الفجوة بين الطموح والتنفيذ؛ بين ما نقوله عن المستقبل، وما نمتلك الشجاعة لفعله في الحاضر.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تتضاعف أهمية هذه الفكرة. فالآلات تستطيع تحليل البيانات، واستشراف الاتجاهات، واقتراح السيناريوهات، لكنها لا تعفي القائد من مسؤوليته عن الاختيار، ولا تمنحه تلقائياً الشجاعة لاتخاذ القرار أو الحكمة لفهم أثره على الإنسان.

فالذكاء الاصطناعي قد يساعدنا على توقع المستقبل، لكن القيادة الواعية هي التي تحدد أي مستقبل يستحق أن نصنعه. وهذا ما تحتاج إليه المؤسسات الحكومية بصورة خاصة. لم يعد كافياً أن تستجيب الحكومات لاحتياجات الناس بعد ظهورها، بل عليها أن تستشرف تلك الاحتياجات، وتعيد تصميم خدماتها وسياساتها قبل أن تتحول التحديات إلى أزمات.

القائد المستقبلي لا يسأل فقط: كيف نحسّن الإجراءات القائمة؟ بل يتجرأ على السؤال: لماذا ما زلنا نحتاج إلى هذه الإجراءات أصلاً؟ ولا يكتفي بإدارة الموارد المتاحة، بل يبحث عن إمكانات لم يكتشفها الآخرون بعد. ومع ذلك، فإن صناعة المستقبل لا تعني الاندفاع خلف كل تقنية جديدة، أو تغيير كل ما هو قائم. فالشجاعة دون حكمة قد تتحول إلى مغامرة مكلفة، والسرعة دون بوصلة أخلاقية قد تقودنا إلى الاتجاه الخطأ.

ولعل أجمل ما في فلسفة روبن شارما أنها تعيد القيادة إلى أصلها الإنساني؛ فالقائد العظيم لا يُقاس بعدد من يتبعونه، بل بعدد من يُلهمهم ليصبحوا قادة، ولا بحجم السلطة التي يمتلكها، بل بمقدار القيمة التي يتركها بعد رحيله.

إننا لا نحتاج إلى مزيد من القادة الذين يتحدثون عن المستقبل، بقدر حاجتنا إلى قادة يملكون شجاعة البدء بصناعته؛ قادة لا ينتظرون الظروف المثالية، ولا يختبئون خلف تعقيدات الواقع، ولا يجعلون الخوف من الفشل عذراً لعدم المحاولة. فالمستقبل لا يكافئ بالضرورة أكثر الناس معرفةً بما سيحدث، بل أولئك الذين يمتلكون الرؤية والإرادة والقدرة على تحويل المعرفة إلى فعل.

وتذكّر دائماً: قد لا تملك القدرة على التنبؤ بكل ما يحمله الغد، لكنك تملك القدرة على اتخاذ قرار اليوم يغيّر شيئاً من ملامحه. فلا تنتظر المستقبل حتى يأتيك، ولا تكتفِ بمراقبة الذين يصنعونه. ابدأ بنفسك، وغيّر ما تستطيع، واترك أثراً يستحق أن يبقى. فالقادة الحقيقيون لا ينتظرون أن يكتب المستقبل أسماءهم... بل يكتبون بأفعالهم مستقبلاً يستحق أن تُذكر فيه أسماؤهم.