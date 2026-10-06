رسالة المُعلِّم الكبير

«إن الله لم يبعثني مُعنِّتاً ولا متعنِّتاً، ولكن بعثني معلِّماً ميسِّراً»، فإذا كان المُعلِّم بهذه المنزلة في نظر الأنبياء فإن الواجب على المجتمعات والثقافات أن تعزز هذه المكانة، وترتقي بها إلى مكانها اللائق بها بين جميع فئات المجتمع، فإن الثقافة التي تحترم المُعلِّم هي ثقافة جديرة بالحياة والنماء، وستكون حياتها في عافية وإبداع.
وبالمقابل فإن السبب الأعظم في انهيار الحضارات هو انحسار دور المُعلِّم القادر على بناء العقول وصناعة الشخصيات، وهو ما لخصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته الجليلة الجزيلة «رسالة إلى المعلِّمين» حين قال: «علّمتني الحياة أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة، وكل فكرة عظيمة أساسها مُعلِّم عظيم».
«رسالة إلى صُنّاع الأمل ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من غرسوا القيَم ونشروا المعرفة، وأضاؤوا الأوطان بنور العلم»، بهذه الصفات الكريمة التي وصف بها صاحب السمو هؤلاء الجنود الكبار الذين يحمون المستقبل، ويصنعون الأرواح يفتتح كلامه في هذه الرسالة التي تستحق أن تكون وثيقة إدارية وإنسانية ومرجعية معرفية ومدونة سلوكية، تؤكد الدور العظيم للمعلِّم في بناء الحياة، فهو الذي يصنع الأجيال، وينظِّم العقل كالمهندس الذي يُبدع عمله ضمن أدق المعايير.
وهو الذي يبني الروح في الصغر لتظل تحتفظ له بهذا العطاء، وتدين له بكل ما تحققه في الحياة من منجزات، ولا عجب في ذلك، فالمعلِّمون بحسب عبارة سموه هم الذين يغرسون القيم، ويضيئون الأوطان بنور العلم والمعرفة.
فكان احترامهم نوعاً من التعبير عن إنسانيتنا التي نحترمها بفضل ما تعلمناه منهم من القِيَم والمعارف والأخلاق، وهو ما جزم به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حين أكد التأثير الكبير للمعلِّمين فيما نلمسه في حياتنا من رعاية القيادات الشابة والمواهب المتميزة والكوادر المدربة، وموظفين يتحملون المسؤولية بكل شرف وانتماء، فكل هذه الفضائل الإنسانية مصدرها المُعلِّم الذي يُلهم الأجيال كل هذه الفضائل، وجميع هذه الأخلاق.
لأن التعليم ليس موجّهاً فقط للعقل بل هو بناء متكامل للشخصيّة التي تستخدم هذا العقل، وبناء للأسلوب الصحيح في التفكير، واتخاذ القرار، وبناء الإطار الأخلاقي والقيمي والمجتمعي والوطني الذي يحكم الإنسان، وهذا دور عظيم يتشرّف المُعلِّم بالقيام به، وستبقى الآلة بمعزل عن هذا الدور الجوهري في بناء الشخصية، وإنضاج الإنسان.
«المهارات التي تجعل الإنسان إنساناً، وهذا في رأيي هو أعظم تكريم للمعلِّم في وجه تغوُّل الآلة على حياتنا، ومحاولة أنصارها زعزعة الإنسان عن مكانه الفطري الذي يستحقه في صناعة الحياة، وحماية روح الإنسان».
بل كيف نستخدمها؟ ولم يعُد السؤال: أين نتعلّمها؟ بل كيف نصنع منها قيمة جديدة للبشر، وهذا هو دور المُعلِّم اليوم».
وهكذا وببصيرة القائد اللمّاح يفُكُّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذا الاشتباك المصطنع بين الآلة والإنسان، ليخرج بهذه المعادلة التي تزحزح التفاضل لصالح فكرة التكامل، ولتنشأ علاقة إبداعية بين الآلة والإنسان في سبيل الرقي بالحياة، وتطوير مكتسبات الروح والعقل في الإنسان.
كثيرة جداً هي الأفكار الرائعة التي اشتملت عليها رسالة سموه إلى المعلِّمين لكنني سأختم الحديث بهذه العبارة المذهلة من كلام سموه حين قال وهو على مشارف النهاية من فقرات رسالته:
«علّمتني الحياة أن الدول تبني الجيوش لحماية الحدود، لكنها تبني المدارس لحماية المستقبل، وأن الجيوش تحمي الجغرافيا، ولكن التعليم هو الذي يصنع التاريخ، وأنتم صُنّاعُ التاريخ وبُناةُ المستقبل».