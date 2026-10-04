رسائل محمد بن راشد.. الإنسان معيار القيادة والثقة أساس المستقبل

تفتح رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجالاً لقراءة تجربة القيادة من داخلها؛ من العلاقة بالناس، ومن مسؤولية القرار، ومن الذاكرة التي صنعت الحاضر، والأسئلة التي يطرحها المستقبل، وعلى اختلاف المخاطَبين بها، من قادة وأبناء وفريق عمل وإعلاميين وشباب وأفراد مجتمع، يجمعها سؤال أساسي، هو كيف يستمر الإنجاز؟ وكيف يحتفظ بروحه الإنسانية؟

تأتي أهمية هذه الرسائل من انتقالها بالتجربة الشخصية إلى مساحة عامة للنقاش والتأمل، فما يكتبه الأب لابنه يتجاوز حدود الوصية العائلية إلى معايير ممارسة الحكم، وما يوجهه القائد إلى فريق عمله يصبح خطاباً عن وظيفة الحكومة، وما يستعيده الابن من ذكريات والديه يكشف جانباً من المنابع الأخلاقية التي تشكل رؤيته، وبذلك يخاطب كل نص متلقياً محدداً، لكنه يتيح للقارئ العام أن يفهم ما يُنتظر من المسؤول، وما يحتاج إليه المجتمع، وما ينبغي صونه في مسيرة التنمية.

وتؤدي عبارة «علّمتني الحياة»، المتكررة في الرسائل، وظيفة تتجاوز الربط بين فقراتها، فهي تقدّم الأفكار بوصفها خلاصة خبرة ومراجعة، وتمنح الخطاب قرباً من القارئ؛ إذ يتحدث صاحب التجربة عمّا تعلّمه، وينقل إلى الآخرين ما يراه جديراً بأن يستمر. ومن هنا تتجاور في النصوص لغة الوجدان ولغة الإدارة، وتلتقي الذكريات بمعايير العمل وتقدير المخاطر.

في الرسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يتداخل الوفاء الشخصي مع قراءة المسؤولية الوطنية، فالحديث عن الأخ والصديق ورفيق الدرب يتسع إلى الحديث عن بناء المؤسسات، وأولوية التعليم، وتنويع الاقتصاد، وإعداد الأجيال، لكن أكثر مشاهد الرسالة دلالة هو مشهد الطفلة التي تغادر بيتها إلى المدرسة آمنة، وترى منجزات وطنها فتتسع أحلامها.

تجعل هذه الصورة أثر القيادة ملموساً في الحياة اليومية، فالأمان الذي تشعر به الطفلة، وثقتها بقدرتها على تحقيق طموحها، يصبحان معياراً لنجاح العمل الوطني، وهي زاوية تمنح القارئ مدخلاً واضحاً لفهم العلاقة بين المشاريع الكبرى وحياته الخاصة؛ إذ تكتسب المنجزات معناها حين تؤثر في الاطمئنان والفرص والأمل.

وتربط الرسالة هذا الاطمئنان بمسؤولية المحافظة عليه، فالتحذير من الانتقال من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق يوجَّه، في دلالته الأوسع، إلى المجتمع والأجيال الجديدة، وما تحقق يُقدَّم في رسالة سموه بأنه أمانة تستدعي الإضافة والعمل، ويغدو إعداد الإنسان القادر على إنتاج الثروة أهم من الاكتفاء بامتلاكها.

وتأخذ هذه المسؤولية صيغة أكثر مباشرة في الرسالة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فيبدأ الخطاب بالاعتزاز بالابن وبقربه من الناس، ثم ينتقل إلى أعباء القيادة وحدود الثقة بمن يحيطون بالقائد، وهنا تبرز قيمة الرسالة للمخاطَب بها، فالتقدير يصاحبه تكليف، والمحبة تقترن بمعايير ينبغي أن تضبط القرار والسلوك.

ويحتل العدل موقعاً مركزياً في هذه المعايير، من إنصاف الحقوق إلى إخضاع القريب والقوي للقانون، كما يحضر التحذير من المخادعين والمتملقين باعتباره تنبيهاً إلى خطر فقدان الصلة بالواقع، فالقائد الذي لا تصله الحقيقة قد تتسع المسافة بين تقديره للأمور وما يعيشه الناس، وتصبح النصيحة الصادقة ضرورة لحماية القرار.

أما أهمية نشر هذه الوصايا للقارئ العام فتتمثل في إظهار أن جودة الحكم ترتبط أيضاً بطريقة الاستماع، واختيار المحيطين، والمحاسبة، والقرب من المجتمع، وتختصر عبارة «ليس العظيم من يخدمه الناس، بل من يخدم الناس» هذا التصور للسلطة كونها في الأصل مسؤولية خدمة.

وفي الرسالة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يتجه الخطاب إلى استدامة المدينة واقتصادها ومؤسساتها. ويمنح تشبيه الدولة بالبنيان، والمسؤول بأحد أعمدته، تقديراً للعمل الذي يحمل أعباء كبيرة بعيداً عن الظهور، فمتابعة الميزانيات والمشروعات والخدمات وحفظ المكتسبات أعمال تتحدد قيمتها بأثرها واستمرارها.

لكن الرسالة لا تقف عند كفاءة الإدارة؛ إنها تناقش البيئة التي تجعل المدينة جاذبة للطموح، فالحركة وسرعة القرار وتبادل المعرفة والانفتاح على الأفكار عناصر يقدَّمها سموه شروطاً للنمو. ومن أكثر عباراتها كثافة: «وهجرة الطموح أسرع من هجرة المال»، فهي تلفت إلى أن خسارة المدينة قد تبدأ حين يتراجع شعور أصحاب الأفكار بأن فيها مكاناً لمستقبلهم.

وتتصل هذه الرؤية بالرسالة إلى بناة المدينة، حيث ينتقل الاهتمام من إنشاء المرافق إلى المحافظة على التفوق، ومن جذب الشركات إلى جذب العقول، وتبرز المدرسة والمستشفى والجامعة والحديقة والحياة الثقافية كعناصر أساسية في تنافسية المدينة، وبذلك يلتقي الاقتصاد بجودة الحياة، ويصبح ما تحتاج إليه الأسرة في يومها جزءاً من قدرة المدينة على استقطاب المواهب واستبقائها.

وفي هذا السياق تكتسب الرسالة حول «عملة المستقبل» موقعاً جامعاً، فاختيار الثقة يربط بين القانون والاستثمار والخدمات ومصداقية الحكومة، والثقة، كما يصفها سموه، رصيد يتكون من التجربة المتكررة، فهي تتمثل في العدالة التي يلمسها الناس، والالتزام الذي يمكن الاعتماد عليه، والمعلومات التي يطمئن إلى صدقها، وللمتلقي العام أهمية واضحة في هذه الفكرة؛ إذ تجعله طرفاً أساسياً في نجاح السياسات، لأن أثرها يتصل بما تمنحه له من يقين واطمئنان.

وفي الرسائل إلى فريق العمل، يظهر التحديث باعتباره مسؤولية معرفية وإدارية، فالحديث عن الذكاء الاصطناعي يتجاوز إمكانات الأداة إلى الغاية من استخدامها، والتي تتركز على تخفيف الأعباء، وتحسين الخدمات، وإتاحة الوقت للتفكير والإبداع، ويحافظ الخطاب على مركزية الإنسان من خلال التمييز بين معالجة البيانات وفهم ما وراءها من قلق وأمل واحتياج.

ويكتسب التحذير من الكسل العقلي أهمية خاصة؛ إذ يحمّل الموظف مسؤولية مواصلة التعلم والسؤال، حتى مع اتساع قدرات التقنية، ويمكن قراءة التأكيد على تمكين الموظف بالذكاء الاصطناعي بوصفه توجهاً إدارياً يحدد الغايات المنشودة من التبني والمتمركزة في تطوير قدرة الإنسان على العمل، وتحويل هذه الغاية إلى ممارسة يستدعي التدريب وإعادة تصميم المهام وقياس أثرها في الخدمة.

أما استدعاء تجربة الطباعة في الرسالة الأخرى، فيؤدي وظيفة التنبيه إلى كلفة التأخر في التعلم، وبصرف النظر عن التفاصيل التاريخية التي تحتاج عند تناولها بحثياً إلى توثيق مستقل، فإن الدلالة التي يبنيها النص واضحة، وهي أن الخوف من الأدوات الجديدة قد يحرم المؤسسات والمجتمعات فرص التطور، بينما يتيح التعلم من الآخرين تجديد القدرات مع الحفاظ على الهوية.

وتلتقي هذه الفكرة مع الرسالة إلى الجيل الجديد، التي تمنح الشباب اعترافاً باختلاف عالمهم وأدواتهم، فالخطاب يتجاوز الأحكام الجاهزة عن الكسل والاستعجال، ويفتح المجال لفهم مهارات نشأت في بيئة أكثر اتصالاً وتسارعاً، وهذه أهمية مباشرة للمخاطَبين؛ إذ يمنحهم الثقة بقدرتهم على الإضافة، ويحمّلهم في الوقت نفسه مسؤولية اكتساب مهارات المستقبل.

وتضع الرسائل القيم في قلب هذا الانتقال، فالصدق والأمانة والعدل والرحمة تظل معايير للسلوك، بينما تتغير طرائق التعلم والعمل، وهكذا يصبح الانتماء سنداً للتجديد، وتصبح العلاقة بين الأجيال نقلاً للمبادئ مع إفساح المجال لاختلاف الوسائل.

وتمنح رسالة «سنوات البطاقة» هذا المعنى عمقاً مستمداً من الذاكرة، فاستعادة الجوع والمرض وضيق الموارد تجعل الازدهار الراهن مفهوماً في ضوء كلفة الوصول إليه، والمغزى الموجَّه إلى شباب دبي هو إدراك أن النجاح يحتاج إلى يقظة مستمرة، وأن تنويع مصادر الاقتصاد والتعلم والتكيف استجابات لتجارب قاسية، وليست مجرد خيارات إدارية.

كما تكشف الرسالتان إلى الأم والأب عن الجانب الإنساني الذي يغذي هذه الرؤية، ففي خطاب الأم، يحضر الحنين عبر الصوت والخبز والقهوة وتفاصيل الرعاية، ويستعيد صاحب الإنجاز حاجته إلى من زرعت فيه الأحلام، وفي خطاب الأب، تتحول البوصلة الصغيرة إلى صورة لاستمرار الاتجاه الأخلاقي في العمل من خلال قيم العدل، والرحمة، والمصداقية، وحسن تدبير الموارد، وتتيح الرسالتان للقارئ أن يرى صلة القيم العامة بالتربية والخبرة الأولى.

ومن هذه المنابع يمتد الخطاب إلى مجتمع دبي والأسرة الحاكمة، فالقواعد الموجهة إلى المجتمع تجعل المسؤولية، والاحترام، والإتقان، والتواضع، والخير، التزامات يومية موزعة بين الحكومة والمؤسسات والأفراد، أما الرسالة إلى الأسرة الحاكمة فتربط الاسم بمسؤولية القدوة، وتطالب بالالتزام بالقانون، والقرب من الناس، وحسن اختيار المحيطين، ويصبح الإرث، في هذا المعنى، واجباً ينبغي الوفاء به عبر السلوك والخدمة.

وتضيف الفقرات الموجهة إلى رواد العمل الإنساني بُعداً اجتماعياً إلى ذلك؛ فالرحمة تمتد من مساعدة المحتاج إلى طريقة التعامل مع العامل والصغير والمسن والمريض، وأهمية هذا الخطاب أنه يدعو إلى جعل العطاء ثقافة متداولة في الأسرة والمدرسة والمؤسسة، بما يعزز تماسك المجتمع ويحد من القسوة فيه.

وتحتل رسالة الإعلامي مكاناً مهماً في هذه المنظومة، لأنها تتناول القوة التي تصنع بها الكلمات الوعي العام، ويحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته من تطبيع الانتقاص والكراهية، ومن تقديم الإثارة على المسؤولية، وللإعلامي تتحدد هنا مساءلة مهنية تتعلق بأثر المحتوى، وللجمهور تتضح أهمية الوعي بما يقرأ ويتداول.

وتكتمل هذه القراءة حين تُفهم مسؤولية الكلمة إلى جانب واجب التحقق والنقد المهني، فالإعلام الذي يرتقي بالمجتمع يحتاج إلى إظهار الحقائق ومناقشة المشكلات بإنصاف، وإلى الفصل بين مساءلة الأداء والتحريض على الأشخاص والجماعات، وتكتسب الدعوة إلى بناء الثقة قوتها حين تسندها الدقة والمصداقية.

وفي الرسالة إلى أبناء الخليج، تتسع دائرة الخطاب إلى الروابط الإقليمية، مع الدعوة إلى التعاون وإدارة الاختلاف واحترام خصوصية التجارب، وتأتي أهميتها للمتلقي من التنبيه إلى أثر السجالات الإعلامية وحسابات التواصل في العلاقات بين المجتمعات، ومن تقديم التقارب بوصفه عملاً يستفيد من التنوع ويقوي المصالح المشتركة.

تجمع هذه الرسائل، على تعدد وجهاتها، بين الذاكرة والمستقبل، وبين المسؤولية الشخصية والعمل المؤسسي، وهي تقدم للقادة والمسؤولين معايير للخدمة، وللشباب مساحة للثقة والتكليف، وللإعلاميين ميزاناً لأثر الكلمة، وللمجتمع تصوراً لدوره في حفظ التجربة وتطويرها. وتبقى أهميتها العملية في ما تستطيع أن تحفّزه من مراجعة للسلوك والقرار والعمل اليومي؛ فالثقة تتعزز حين تُمارس العدالة، والرحمة تظهر في الخدمة، واستمرار الإنجاز يتطلب إنساناً يتعلم ومؤسسات تتجدد.

بهذه الرسائل، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة تجربته وتراكم معرفته في متناول القريب والبعيد، فلا يضنّ بما تعلّمه، ولا يحتفظ بدروس الحياة لنفسه، بل يشاركها لتكون عوناً لمن يحمل المسؤولية، وإلهاماً لمن يبدأ الطريق، ومن خصوصية الخطاب إلى عمومية الفائدة، تتسع رسائله لكل من يسعى إلى فهم القيادة وخدمة الناس وبناء المستقبل، وهو بذلك يواصل العطاء من باب المعرفة، مؤمناً بأن التجربة يمتد أثرها حين ينتفع بها الآخرون، وأن من تمام الإنجاز أن نترك، إلى جانب ما بنيناه، حكمةً تعين الأجيال على مواصلة البناء.