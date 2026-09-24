سنوات البطاقة

وهي واحدة من القصص التي تحمل أكثر من ذكرى عن زمن صعب، وتضع أمامنا معنى عميقاً لقيمة ما نعيشه اليوم، وتذكرنا بأن الازدهار لا يولد دائماً من الوفرة.
وبين الصورتين مسافة كبيرة، اختصرتها رؤية طموحة وإرادة راسخة آمنت بأن الظروف مهما اشتدت يجب ألا تتحول إلى قدر دائم.
وربما لهذا تحمل رسالة سموه إلى الشباب قيمة تتجاوز استعادة الماضي، لأنها تعيد وضع النجاح في سياقه الحقيقي. فما نراه اليوم لم يكن نتيجة طريق سهل، وإنما ثمرة قرارات شجاعة، وعمل متواصل، وقدرة على تحويل الأزمات إلى أسباب للنهوض.
ولكن التحدي الأكبر يبدأ حين يصبح النجاح مألوفاً، وحين تنشأ أجيال ترى النتيجة ولا تعرف الرحلة التي سبقتها. لكل جيل تحدياته، ومسؤوليتنا اليوم ليست أن نعيش ظروف الأمس.
وإنما أن نفهم الدروس التي صنعت حاضرنا، وألا نتعامل مع النجاح باعتباره أمراً مضموناً. فما صنعته الأجيال السابقة بالعمل والإصرار، نحافظ عليه بالوعي، ونضيف إليه بالطموح والتعلم.