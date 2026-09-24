الذكاء الاصطناعي ومستقبل التشريع

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، بل أصبح قوة متحركة تعيد تشكيل الاقتصاد، وتعيد تعريف الوظائف، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الإدارة الحكومية والمجتمع، وفي دولة الإمارات.

التي جعلت الابتكار عنواناً لمسيرتها التنموية، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للتشريع أن يواكب ذكاء يتطور بوتيرة أسرع من القوانين التقليدية؟

إن مستقبل التشريع الإماراتي يقف أمام مرحلة جديدة، لا تقتصر على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى إعادة التفكير في طبيعة القانون نفسه، وأدواته، وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، فالقانون الذي كان يُصاغ لمعالجة وقائع مستقرة نسبياً أصبح مطالباً بالتعامل مع أنظمة قادرة على التعلم، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات قد تؤثر في حياة الأفراد والمؤسسات.

وتتمثل الأولوية الأولى في بناء إطار تشريعي، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق، فالذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة دقيقة حول الخصوصية، وأمن البيانات.

والمسؤولية عن الأخطاء التي قد تنتج عن قرارات الأنظمة الذكية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى قواعد واضحة، تحدد مسؤوليات المطورين والمستخدمين والجهات المشغلة، وتضمن قابلية القرارات المؤثرة في الأفراد للمراجعة والمساءلة.

وينبغي ألا ينظر المشرّع إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره خطراً قانونياً، بل باعتباره فرصة لتطوير المنظومة التشريعية ذاتها، إذ يمكن للأدوات الذكية أن تسهم في تحليل التشريعات، ورصد الاختلافات والمتناقضات.

ودراسة الآثار المحتملة للقوانين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، غير أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يظل محكوماً بالرقابة البشرية، والشفافية، واحترام الاختصاصات الدستورية والمؤسسية.

وتملك الإمارات مقومات تؤهلها لتطوير نموذج تشريعي يستجيب لهذا التحول، مستفيدة من بنيتها الرقمية، وتجربتها في الحكومة الذكية، ورؤيتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، لكن الريادة تقاس بسرعة إصدار القوانين، وبقدرتها على تحقيق المرونة والاستباق، مع الحفاظ على الثقة المجتمعية وسيادة القانون.

وقد نجحت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مستويات متقدمة في مرونة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

إن تشريعات المستقبل لن تكون مجرد نصوص تلاحق التكنولوجيا بعد ظهورها، بل منظومة تستشرف آثارها، وتضع المبادئ الحاكمة لتطورها، وتضمن أن يظل الإنسان محور التقدم.

وفي الإمارات سيكون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لبناء قانون أكثر استباقاً ومرونة، يواكب طموحات الدولة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والمسؤولية، ويقدم نموذجاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق حكم القانون، وضمان تطبيق العدالة.