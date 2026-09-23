محمد بن سعود.. امتداد لنهج القيادة الحكيمة





في الإمارات، للقيادة معنى يتجاوز المنصب والمسؤولية؛ فهي قرب من الإنسان، ووعي بشؤونه، وإنصات إلى تطلعاته، وحضور في تفاصيل مجتمعه. هكذا ترسخ نهج الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهكذا ظلت العلاقة بين القيادة والشعب ركيزة راسخة من ركائز قوة الوطن وتماسكه؛ تتجدد أدواتها بتطور الزمن، وتبقى قيمها الأصيلة ثابتة في جوهرها.

وفي رأس الخيمة، تتجدد ملامح هذا النهج في سيرة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، من خلال نموذج قيادي يجمع بين مسؤوليات التنمية وأصالة المجتمع. فالمتابع لنهج سموه يلمس حرصه على زيارة مختلف مناطق الإمارة، والالتقاء بأهلها، والإنصات إليهم والتحاور معهم في شؤونهم وتطلعاتهم؛ في مشهد يحمل دلالة قيادية راسخة مفادها أن فهم المجتمع يبدأ من القرب منه.

ولعل من أكثر المشاهد دلالة حرص سموه على أداء صلاة الفجر في مساجد مناطق الإمارة، والالتقاء بعد الصلاة بأهل الفرجان والحديث معهم. قد يبدو المشهد بسيطاً في صورته، غير أن معناه عميق في دلالته؛ لأن القرب الحقيقي جوهره القرب الإنساني الصادق بين المسؤول والمواطن، حين يصبح اللقاء طبيعياً تحفه المودة والمحبة المتبادلة، والحديث مباشراً، والإنصات نهجاً راسخاً في ممارسة المسؤولية.

يحرص سمو الشيخ محمد بن سعود على استقبال أبناء الإمارة أسبوعياً في مجلسه العامر، ما يجسد مكانة المجلس في ثقافتنا الوطنية؛ فهو مساحة للقاء، وفضاء للإنصات، وجسر تتعزز عبره الثقة والتواصل. والأعمق من ذلك أن هذا القرب يتجاوز بعده الاجتماعي ليصبح نافذة لفهم المجتمع واستشراف احتياجاته، واستحضار نبض الميدان في صناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة.

وفي هذا المعنى يتجلى أحد الملامح المميزة للنموذج الإماراتي؛ فالدولة التي تطور مؤسساتها، وتستثمر في التكنولوجيا، وتصنع المستقبل، تصون في الوقت ذاته المجلس والفريج وروابط المجتمع الأصيلة. إنها معادلة إماراتية تجمع بين حداثة راسخة في هويتها، وتطور يحفظ الجذور، وطموح نحو المستقبل يستمد قوته من مجتمع متماسك، معتز بقيمه وهويته.

وحين نقرأ هذا النهج في سياقه التاريخي، ندرك أننا أمام امتداد للقيم؛ حيث تبقى المبادئ الكبرى راسخة. إنها قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور مشروع الاتحاد والتنمية، ومآثر المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الذي ارتبط اسمه بتاريخ رأس الخيمة ومسيرتها، وظل قريباً من أهلها وحاضراً في ذاكرتهم ووجدانهم.

ومن هذا المعين الوطني يستلهم سمو الشيخ محمد بن سعود نهجه، مسترشداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تجسده من عناية بالإنسان وترسيخ لوحدة المجتمع وتماسكه، ومستقياً من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قيم الحكمة في القيادة، والطموح في التنمية، والقرب من المجتمع.

وهنا تتجلى قيمة الاستمرارية في النموذج الإماراتي؛ فالأجيال تتعاقب، والمسؤوليات تتطور، وأدوات الإدارة تتجدد، فيما تبقى الثوابت راسخة: الإنسان محور التنمية، والوطن فوق كل اعتبار، وخدمة الناس مسؤولية، والثقة بين القيادة والمجتمع رصيد وطني يصون المكتسبات ويعزز التماسك والاستقرار.

وإذا اتسعت زاوية النظر، فإن زيارات سموه للمناطق، وحضوره بين أهلها، ومجالسه ولقاءاته، تحمل رسالة وطنية للأجيال الجديدة؛ مفادها أن القيادة مسؤولية وقدوة، وأن الوطنية ليست قولاً مجرداً؛ فهي ممارسة تتجسد في خدمة المجتمع، وصون قيمه، والإخلاص للوطن، وتحمل المسؤولية في بناء مستقبله.

وهنا تتجلى إحدى أجمل معادلات الإمارات: أن نمضي بثقة نحو المستقبل من دون أن نفقد دفء المجلس، وأن تتطور مدننا ومؤسساتنا فيما يبقى الفريج حاضراً بقيمه وروابطه، وأن يتسع انفتاحنا على العالم فيزداد اعتزازنا بهويتنا. فالتقدم الحقيقي لا يباعد بين القيادة والمجتمع؛ وإنما يمنح هذا القرب أدوات جديدة، فيما تبقى الثقة والإنسان والهوية ثوابت راسخة مهما تسارعت تحولات العصر.

سمو الشيخ محمد بن سعود امتداد لنهج القيادة الحكيمة؛ نهج يستمد أصالته من إرث الآباء المؤسسين، وقوته من قيادة الحاضر، وبوصلته من طموحات المستقبل. وفي هذه العلاقة الراسخة بين القيادة والمجتمع تتجلى إحدى ركائز القوة الإماراتية: ثقة متبادلة، ومسؤولية مشتركة، وانتماء يصون المكتسبات، وإرادة وطنية تمضي بالإمارات بثبات نحو المستقبل.