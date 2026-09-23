حوكمة السلوك المهني: الانضباط في الممارسة والالتزام في المسؤولية





يبدو الانضباط والالتزام في بيئة العمل مفهومين متداخلين إلى درجة أن أحدهما يُستخدم أحياناً للدلالة على الآخر. غير أن هذا التقارب في الاستخدام لا يلغي اختلافاً جوهرياً في طبيعة كل منهما ودوره في تشكيل السلوك داخل المؤسسة. ومن هنا تبرز الحوكمة باعتبارها الإطار الذي يضبط هذا السلوك ويوجه مساره؛ فهي تعني ضبط الشيء وفق إطار من القواعد والمعايير التي تحدد أسلوب التعامل معه. لذلك، فإن المؤسسة التي تريد سلوكاً مهنياً مستقراً ومسؤولاً، تحتاج إلى أن يكون سلوك موظفيها مُحوكماً، لا متروكاً لاجتهادات الأفراد وتقديراتهم وحدها.

الانضباط هو التقيّد بما تقرره المؤسسة من قواعد وإجراءات ومعايير تحكم ممارسة العمل، أما الالتزام فهو الارتباط الواعي بالعمل وتحمّل مسؤوليته، والوفاء بما يتعهد به الموظف تجاهه. ومن هنا، فالفرق بينهما ليس فرقاً في الألفاظ، وإنما في منطلق السلوك نفسه.

فالانضباط يبدأ من وضوح الإطار الذي يحكم الممارسة. حين تكون أوقات العمل محددة، وإجراءات الإنجاز معروفة، والصلاحيات واضحة، وقواعد التعامل المهني مُستقرة، يعرف الموظف الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها، وما الذي ينبغي أن يفعله وكيف ومتى. لذلك يظهر الانضباط في انتظام السلوك واتساقه مع ما تقرره المؤسسة، ويشكل خط الدفاع الأول ضد الفوضى والمخالفة والتفاوت في الممارسة.

وأما الالتزام فيبدأ من علاقة الموظف بالمسؤولية التي يحملها. فقد يعرف الموظف الإجراء الصحيح وينفذه لأن النظام يفرضه، لكن الالتزام يظهر بصورة أعمق عندما يتعامل مع واجبه باعتباره مسؤولية شخصية ومهنية، فيحرص على إنجازه حتى عندما لا تكون المتابعة حاضرة، ويدرك أن جودة أدائه لا تتعلق فقط بسلامة الإجراء، بل بما يترتب عليه من نتائج، وما يبنيه أو يهدمه من ثقة داخل المؤسسة وخارجها.

هنا لا نتحدث عن تمييز لغوي بين كلمتين متقاربتين، وإنما عن فرق في فلسفة السلوك المهني وطريقة ظهوره في الواقع العملي. فالانضباط يرتبط بسؤال جوهري: هل أمارس عملي وفق ما هو مقرر؟ بينما يتجه الالتزام إلى سؤال أعمق: هل أتحمل مسؤولية ما أقوم به، وأفي بما تعهدت به تجاه مؤسستي؟ ولهذا قد يكشف الموقف الواحد عن الفرق بينهما بوضوح؛ فحين تكون القاعدة صريحة، يكفي الانضباط لضمان احترامها، أما حين تترك القاعدة مساحة للتقدير، فإن المسؤولية المهنية هي التي تحدد مستوى الأداء.

من هنا يمكن فهم العلاقة بينهما بصورة أكثر دقة: الانضباط يحمي المؤسسة من مخالفة القواعد، في حين أن الالتزام يحميها من غياب المسؤولية. وإذا كان الانضباط يمنع السلوك الخاطئ، فإن الالتزام يدفع نحو السلوك الصحيح. الأول يضع الممارسة داخل الحدود التي رسمتها المؤسسة، والثاني يمنح الممارسة روح المسؤولية التي تجعل الموظف حريصاً على جودة ما يفعل، لا على مجرد سلامة ما يفعل.

أما الحوكمة، فليست بديلاً عن أي منهما، بل هي الإطار الذي يجمعهما. ففي إطار الحوكمة تُوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، ثم تُترجم من نصوص مكتوبة إلى ممارسة فعلية؛ انضباط في الممارسة والتزام في السلوك. ولهذا فإن المؤسسة التي تركز على الانضباط وحده قد تنجح في الحد من المخالفات، لكنها قد لا تنجح بالضرورة في صناعة إحساس بالمسؤولية لدى الموظفين. وفي المقابل، فإن الحديث عن الالتزام من دون إطار واضح قد يجعل السلوك رهناً بالتقدير الشخصي.

لذلك، فإن حوكمة السلوك المهني لا تبدأ من سؤال: كيف نمنع الموظف من الخطأ؟ وإنما من سؤال أكثر عمقاً: كيف نبني بيئة يعرف فيها الموظف ما يجب فعله، ويمارسه بانضباط، ويتحمل مسؤوليته بالتزام؟

ختاماً نقول.. لا تُقاس حوكمة السلوك المهني بكثرة اللوائح التي تضعها المؤسسة، ولا بعدد المخالفات التي تنجح في ضبطها، بل بقدرتها على بناء إنسان مهني يعرف ما يجب أن يفعله، ويفعله بإتقان، ويدرك لماذا يفعله، ويتحمل مسؤوليته حتى عندما لا تقف القاعدة خلفه ولا تقف الرقابة أمامه. فالمؤسسة قد تفرض الانضباط بالأنظمة، لكنها لا تستطيع أن تصنع الالتزام بالحزم وحده. وعندما يتحول احترام القاعدة إلى وعي بالمسؤولية، تنتقل الحوكمة من كونها نظاماً لضبط السلوك إلى كونها ثقافة تصنع المسؤولية.