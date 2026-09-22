رؤية قرقاش

استمتعت بإجراء حوار مع معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

دار هذا الحوار في قمة الإعلام العربي بدبي، وكان عنوان الندوة «الإعلام والدبلوماسية».

موضوع الحوار مهم، ويأتي في زمن دقيق للغاية، تتعرض فيه دولة الإمارات لحملة ظالمة من التشويه المتعمد من بعض القوى الشريرة في المنطقة.

واقع الحال كما شرحه د. أنور قرقاش، بينت بالدليل القاطع صحة وعدالة وصواب سياسة الإمارات في سياستها الخارجية منذ عهد المؤسس العظيم الشيخ زايد، رحمه الله.

سياسة الإمارات تقوم على الواقعية والمصارحة وتعظيم المصالح العليا للبلاد، وخدمة وإعلاء مبادئ التسامح والعدالة.

أوضح د. قرقاش أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطاع أن يدير الأزمات الأخيرة ببراعة كاملة، وأن يحافظ على سيادة وسلامة البلاد، وأن يحافظ على سيادتها كاملة دون تعدٍ أو عدوان على الغير.

وأكد د. قرقاش أن الثقة في إيران وسياستها قد انكسرت مؤخراً، ولكن التعامل مع الشعب، والمصالح المشتركة مستمرة.

إطلالات د. قرقاش، الدبلوماسي الحكيم المخضرم دائماً تزيد فهمنا، وتعمق إيماننا بصحة قرارات الإمارات.