في زمنٍ لا تُقاس فيه قوة الدول فقط بما تملكه من اقتصاد أو سلاح، بل بما تملكه من قدرة على الحضور والتأثير وبناء الجسور، تصبح القمم الدولية ساحات لصناعة المستقبل، لا مجرد منصات للخطابات. هناك، حيث تجلس الدول حول طاولة واحدة رغم اختلافاتها، وحيث تختصر المصافحة أحياناً صفحات من المفاوضات، تتقدم الإمارات بثقة تعرف أن الحضور في عالم اليوم هو جزء من صناعة المكانة.

ومن هذه الزاوية، تأتي مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «بريكس» بوصفها مشهداً من مشاهد الدبلوماسية الإماراتية الجديدة: حضور هادئ، لكنه يعرف ماذا يريد، وانفتاح واسع، لكنه لا يفقد بوصلته.

إن دبلوماسية المؤتمرات ليست مجرد حضور ومشاركة في جلسات ومراسم، وإنما هي قدرة على تحويل منصة دولية متعددة الأطراف إلى فرصة لبناء العلاقات، وتبادل الرؤى، وطرح المصالح الوطنية في إطار أوسع من التعاون الدولي. وهذا ما يميز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية؛ إذ تنظر الدولة إلى المشاركة باعتبارها وسيلة لمد جسور التواصل، لا مجرد مناسبة بروتوكولية.

وتكتسب «بريكس» أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد والسياسة الدوليان. فالمجموعة أصبحت إطاراً للحوار بين دول ذات ثقل اقتصادي وسكاني وجغرافي كبير، كما أن توسعها يعكس تعدد مراكز القوة في العالم.

ومن هنا فإن وجود الإمارات داخل هذا الإطار يتيح لها التفاعل المباشر مع مجموعة واسعة من الاقتصادات والأسواق والدول المؤثرة، ويمنحها مساحة إضافية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.

وفي هذا المشهد، يحمل حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دلالة تتجاوز المشاركة الرسمية؛ فهو يعكس جيلاً إماراتياً جديداً من القيادة التي تتحرك في فضاء دولي شديد التعقيد، وتتعامل مع تعدد الشراكات باعتباره جزءاً من متطلبات المستقبل.

فالإمارات لا تبني علاقاتها الدولية على محور واحد، وإنما تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح وتوسيع دوائر التعاون، مع الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية. وتكشف «دبلوماسية المؤتمرات» أيضاً عن أهمية الحضور الشخصي للقيادات.

فاللقاءات الثنائية التي تتم على هامش القمم قد تفتح أبواباً لا تستطيع البيانات الرسمية وحدها فتحها، والحوارات المباشرة تساعد في بناء الثقة وفهم المصالح المتبادلة. وهكذا تصبح مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد في «بريكس» جزءاً من حراك إماراتي أوسع، عنوانه الحضور الفاعل في عالم متعدد المراكز.