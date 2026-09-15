الإمارات وألمانيا... شراكةٌ عبر العقود ورؤيةٌ تصنع السلام

لكلِّ قائدٍ فلسفتُه الدبلوماسية التي تنطلق من رؤيته في إدارة العلاقات وصناعة المستقبل، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فلسفةٌ راسخة تقوم على مدِّ جسور التعاون.

وبناء الشراكات، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار؛ إيماناً بأن قوة الدول لا تكمن في علاقاتها الآنية فحسب، بل في قدرتها على بناء جسورٍ ممتدة، وشراكاتٍ راسخة تحفظ المصالح، وتفتح آفاق المستقبل.

ومن هذه الرؤية، يمكن قراءة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ شراكة لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدت جذورها عبر عقود، وتطورت مع مسيرة الدولة لتصبح اليوم نموذجاً للعلاقات التي تجمع بين عمق التاريخ وطموح المستقبل

غير أن جذور العلاقة تعود إلى ما قبل قيام الاتحاد؛ فقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، إلى أن روابط التعاون والصداقة بين البلدين تعود إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات، وهو ما يمنح هذه العلاقة عمقاً تاريخياً يتجاوز أكثر من نصف قرن.

أما اليوم، فنحن أمام مرحلة جديدة من هذه المسيرة؛ فقد شكّلت زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري محطة تاريخية جديدة، أسفرت عن إطلاق «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين.

والإعلان عن مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني، إلى جانب حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والأمن، والثقافة والبيئة وغيرها.

وهنا أتوقف للحظات أمام النتائج الإيجابية والمثمرة لزيارات صاحب السمو رئيس الدولة؛ فهي لا تُقرأ في أرقام الاتفاقيات وحدها، ولا في حجم الاستثمارات، بل في أبعادها الاستراتيجية الأعمق.

فحيثما تحضر الإمارات بقيادة محمد بن زايد، تحضر معها رؤيتها القائمة على بناء الجسور، وتعزيز الحوار، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام. إنها سياسة قائدٍ يدرك أن قوة الدول لا تُقاس بما تحققه لنفسها فحسب، بل بما تسهم به في استقرار العالم وازدهاره.

ولذلك تأتي زياراته امتداداً لنهج إماراتي راسخ: شراكات تبني المستقبل، ودبلوماسية تجمع ولا تفرّق، وسلام يتحول من قيمةٍ إنسانية إلى مشروع عملٍ تتسع آثاره من الإمارات إلى العالم.