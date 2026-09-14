ربع قرن من صناعة الحوار الإعلامي العربي

مضى ربع قرن على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فكرة نادي دبي للصحافة، الفكرة سبقت عصرها، والبذرة نمت وتفرعت ربع قرن في عمر المؤسسات، ليس زمناً طويلاً، إذا قيس بعمر التاريخ.

لكنه في عالم الإعلام زمن يكفي لتغيير كل شيء تقريباً. قبل 25 عاماً كانت الصحيفة الورقية سيدة المشهد، وكانت الفضائيات العربية في بدايات توسعها.

ولم يكن الهاتف المحمول قد تحول إلى صحيفة وتلفزيون وإذاعة ومنصة رأي يحملها كل إنسان في جيبه، بل لم تكن شبكة الإنترنت قد انتشرت، في ذلك المناخ بدأت في دبي تجربة إعلامية تستحق اليوم، بعد ربع قرن، أن نتوقف عندها..

فهي واحدة من العلامات التي صنعت لدبي مكانتها في الإعلام العربي. عرفت نادي دبي للصحافة منذ سنواته الأولى، وشاركت في مارس عام 2000 في إحدى فعالياته متحدثاً عن الخليج العربي ومعالم التغير في القرن الحادي والعشرين.

كانت التجربة وقتها جديدة، وربما لم يكن كثيرون يتوقعون المدى الذي سوف تصل إليه.. كانت الفكرة بسيطة في ظاهرها: مكان يلتقي فيه الصحافيون والإعلاميون، ويتحاورون حول مهنتهم ومستقبلها.. إلا أن الأفكار الكبيرة كثيراً ما تبدأ بهذه البساطة.

مع السنوات، اتسعت الدائرة وأصبح منتدى الإعلام العربي موعداً ينتظره أهل المهنة، فقد شارك في دوراته المختلفة آلاف الإعلاميين من عرب ومن غيرهم، ثم تطورت جائزة الإعلام العربي لتصبح واحدة من الجوائز المعروفة في المنطقة..

لم تعد دبي تستضيف الإعلاميين فقط، وإنما صنعت مساحة عربية للحوار بينهم، في مهنة لا تعرف السكون، وتتغير أدواتها وقواعدها بسرعة مذهلة.

وفي قلب هذه المسيرة يبرز اسم منى غانم المري.. عرفتها سيدة نشيطة تعمل بحماس في مشروع لم تكن ملامحه النهائية قد اكتملت بعد، ثم تابعت عبر السنوات قدرتها على تحويل الفكرة إلى مؤسسة، والمؤسسة إلى تقليد عربي مستمر ومتطور يضاف إليه شيء جديد كل عام..

وهذه في تقديري ليست مهمة سهلة، إنشاء فعالية ناجحة أمر ممكن، لكن المحافظة عليها ربع قرن، وتطويرها مع تغير الأجيال والتكنولوجيا واهتمامات الجمهور، هو الامتحان الأصعب، هنا من جديد تظهر رؤية الشيخ محمد بن راشد في اختيار الأشخاص ذوي القدرات في بناء المؤسسات الناجحة ودعمهم.

ميزة منى المري أنها فهمت مبكراً أن الإعلام لا يتطور بالأجهزة وحدها، التكنولوجيا يمكن شراؤها، والمنصات يمكن إنشاؤها، لكن البيئة الإعلامية تحتاج إلى البشر، وإلى الحوار، وإلى الاعتراف بالمتميزين، وإلى فتح الأبواب أمام أجيال جديدة، لذلك جاءت تجربة نادي دبي للصحافة والمنتدى والجائزة حلقات في مشروع واحد، لا فعاليات متفرقة.

بالنسبة لي حملت جائزة «شخصية العام الإعلامية» التي تشرفت بها في دبي عام 2023 معنى خاصاً.. لم أنظر إليها فقط باعتبارها تكريماً لمسيرة شخصية.

وإنما جاءتني من مؤسسة شاهدت بعض خطواتها الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً، كان في الأمر شيء من اكتمال الدائرة: نلتقي في البداية حول سؤال مستقبل الإعلام، ثم نلتقي بعد سنوات طويلة لنكتشف مقدار ما تغير، ومقدار ما بقي من الأسئلة.

اليوم يواجه الإعلام العربي امتحاناً ربما يكون الأصعب في تاريخه، الذكاء الاصطناعي يدخل غرف الأخبار، ووسائل التواصل كسرت احتكار المعلومة، والخبر الكاذب يستطيع أن يسبق الحقيقة بمراحل، لم تعد المشكلة في الوصول إلى المعلومة.

وإنما في معرفة أي معلومة تستحق الثقة، وهي معركة نحتاج جميعاً التفكير فيها، لهذا فإن الاحتفال بربع قرن لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة للماضي، الأهم أن يكون مناسبة للسؤال عن ربع القرن المقبل: كيف نحافظ على المهنية؟ كيف نستعيد الثقة؟

وكيف نستفيد من التكنولوجيا من دون أن نفقد الإنسان؟ لقد صنعت دبي خلال ربع قرن منصة للحوار الإعلامي العربي، والتحدي الآن أن يبقى هذا الحوار حياً، مستقلاً، ومتطلعاً دائماً إلى المستقبل. ومبروك الاحتفال فهو مستحق.