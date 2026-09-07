هنيئاً لنا في الإمارات بالقيادة الحكيمة





ليست أعظم نعم الأوطان في اتساع ثرواتها، ولا في علو بنيانها، ولا حتى في المكانة التي تبلغها بين الدول؛ فهذه، على أهميتها، تبقى ثماراً لما هو أعمق: قيادة حكيمة تعرف قيمة الوطن، ومؤسسات وطنية تحمل مسؤوليته، وشعب وفيّ يلتف حول رايته، واتحاد راسخ تتوارث الأجيال أمانته كما تتوارث الاعتزاز به. ومن يتأمل مسيرة الإمارات يدرك أن قوتها الحقيقية لم تكن يوماً في منجز منفرد، وإنما في منظومة وطنية جعلت القيادة والشعب والمؤسسات شركاء في قصة واحدة اسمها الإمارات.

ومن هذا المعنى قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. لم أقرأها رسالة أخ إلى أخيه فحسب، ولا شهادة قائد في قائد؛ قرأتها رسالة عن الإمارات نفسها، وعن سر من أسرار قوتها واستقرارها. ففي كلماتها نرى امتداد مدرسة المؤسسين، وأخوّة القيادة، ووفاء الشعب، وصلابة المؤسسات، ومسؤولية الأجيال عن وطن لم يصل إلى ما وصل إليه بالمصادفة، وإنما بالحكمة والعمل ووحدة الإرادة.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مخاطباً أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «إلى الأخ الذي شاركته حب زايد.. ورأيت فيه حكمة زايد.. ورحمة زايد، وبصيرة زايد». وهنا نعود إلى الجذر الذي بدأت منه مسيرة الإخلاص والوفاء؛ فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليس في الوجدان الإماراتي مجرد ذكرى لمؤسس، وإنما مدرسة ممتدة في الحكم والإنسان والوطن. وإلى جانبه كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما الآباء المؤسسون، الذين أدركوا مبكراً أن قوة الجزء تكتمل بقوة الكل، وأن الاتحاد ليس جمعاً للجغرافيا، وإنما توحيد للإرادة والمصير.

ومن تلك الرؤية ترسخ الاتحاد أكثر من كونه بناءً سياسياً؛ أصبح وعياً بأن قوة كل إمارة قوة للإمارات، وأن قوة الإمارات حصانة للجميع. بدأ قراراً تاريخياً وحّد الإرادة والمصير، ثم ترسخ في المؤسسات، واستقر في الوجدان، واليوم يتجدد ببناء واستشراف المستقبل؛ هويةً نعتز بها، ومسؤوليةً نحملها، ومصيراً نصنعه معاً.

وعندما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «عرفتك يا أخي إنساناً وقائداً وحكيماً»، تستوقفني دقة الترتيب؛ فالإنسان يسبق القائد. وفي ذلك معنى أصيل في فلسفة الحكم الإماراتية: أن قيمة الدولة لا تقاس فقط بحجم اقتصادها ونفوذها ومنجزاتها، وإنما بقدرتها على بناء إنسان آمن في وطنه، واثق بقيادته، معتز بهويته، ومطمئن إلى مستقبل أبنائه.

وتكتسب هذه الشهادة معناها الأعمق لأنها تأتي من قائد عرف أخاه عن قرب، وشاركه عقوداً من المسؤولية والعمل وخدمة الوطن. وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نرى امتداداً أصيلاً لمدرسة زايد؛ في الثبات على ثوابت الوطن، والحكمة في قراءة التحولات، والجمع بين قوة الدولة وإنسانيتها، وبين صون مكتسباتها واستشراف مستقبلها.

ولنا نحن أبناء الإمارات أن نعتز ونفخر بقائد يحمل إرث زايد في وجدانه وأمانة الاتحاد في مسؤوليته، ويقود دولة لا تكتفي بما أنجزته، وإنما تواصل صناعة مستقبلها بثقة واقتدار. وأحسب أن أصدق ما يصنع مكانة القائد هو مقدار الثقة التي يبنيها في شعبه، والطمأنينة التي يستمدها الناس من قيادته حين تشتد التحديات. فعظمة القائد تُقاس بما يضيفه إلى مكانة وطنه، وما يصنعه لشعبه، وما يفتح أمام أجياله من آفاق للمستقبل.

وجاء رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ليضيف إلى هذه المعاني دلالة وطنية عميقة، حين خاطب أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج رأسي وعضيدي في السير على نهج زايد». وفي عبارة «عضيدي في السير على نهج زايد» تحديداً معنى يتجاوز جمال الأخوّة إلى فلسفة في القيادة؛ فنهج المؤسس هنا هو المرجعية الجامعة، والأخوّة سند للمسيرة، وتكامل المسؤوليات قوة للدولة. وهذا التقدير المتبادل بين القائدين يقدم للأجيال نموذجاً حياً في الوفاء والثقة واحترام الأدوار ووحدة الغاية؛ فاختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، ونجاح أحدهما إضافة إلى نجاح الوطن كله، وتبقى الإمارات هي الغاية الجامعة. وهنا تتجلى إحدى حقائق الاتحاد: أن رسوخه يستمد قوته من وحدة القلوب والإرادة، ويستدام بتكامل المسؤولية والعمل، ويتجدد جيلاً بعد جيل بالوفاء للأمانة الوطنية.

ولا ينفصل هذا المعنى عن القيم التي تحكم العلاقة بين قيادتنا؛ فما نراه من أخوّة ووفاء واحترام متبادل وتكامل في الأدوار ووحدة في الغاية ليس شأناً شخصياً بين القادة، وإنما نموذج وطني يعلمنا أن اختلاف المسؤوليات لا يفرق المقاصد، وأن نجاح الآخر قوة للمجموع، وأن المصلحة الوطنية تظل هي العليا.

ومن هنا تصبح هذه القيم مسؤولية تربوية أيضاً. فالأسرة تغرس الانتماء بالقدوة والحوار، والمعلم يحول قصة الاتحاد من تاريخ يُحفظ إلى قيمة تمارس بأساليب ذكية مبتكرة، والإعلام الوطني، في عصر المنصات والخوارزميات والتدفق الهائل للمعلومات، يصنع المعنى الوطني بلغة الأجيال الجديدة. فالقيادة تقدم النموذج، والأسرة تغرس القيمة، والمعلم يبني الوعي، والإعلام يحفظ المعنى ويجدده.

وتكتمل هذه الدوائر بمؤسسات وطنية حولت رؤية القيادة إلى قدرة وإنجاز، وبشعب ليس جمهوراً لمنجز الدولة، وإنما شريك في صنعه وحارس لقيمه. ومن هذا التكامل يتشكل ما أراه «الحصانة الاتحادية»: قدرة الدولة على تحويل حكمة القيادة، وثقة الشعب، وتماسك المؤسسات، ووحدة الهوية إلى قوة وطنية تحمي استقرارها، وتصون مكتسباتها، وتعزز قدرتها على مواجهة التحولات.

وهذه الحصانة، في تقديري، واحدة من أهم مصادر القوة الإماراتية في عالم اليوم. فالصلابة لا تعني غياب التحديات، وإنما امتلاك الداخل من التماسك ما يجعله أكثر قدرة على مواجهتها. وفي زمن تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، وتتسع مساحات الاستقطاب والتضليل، لم تعد قوة الدول تقاس بالاقتصاد والتكنولوجيا والقدرة الدفاعية والنفوذ الدولي وحدها؛ فهناك أصل استراتيجي لا يمكن شراؤه: ثقة المجتمع وتماسكه حول دولته وهويته ووعيه الوطني. تستطيع الدول اقتناء أدوات القوة، لكنها لا تستطيع شراء ثقة شعب بقيادته، ولا صناعة هوية راسخة بقرار سريع. وهنا تحديداً تتحول الحصانة الاتحادية من قيمة وطنية إلى ميزة استراتيجية في معادلة القوة الدولية.

غير أن قوة الاتحاد لا تعفينا من سؤال المستقبل. فقد حذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من الانتقال «من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق»، وهنا يبرز سؤال حضاري أراه شديد الأهمية: كيف نورّث أبناءنا ثمار النجاح من دون أن نورثهم الاتكالية على النجاح؟ الإجابة تبدأ من فهم المواطنة مسؤولية بقدر ما هي حق، وأن الوفاء للمؤسسين والقيادة لا يكون بالكلمات وحدها، وإنما بأن يضيف كل جيل إلى ما تسلمه.

ولهذا أقول لشباب الإمارات: لا تجعلوا إنجازات من سبقكم سقفاً لطموحكم؛ اجعلوها الأرض التي تقفون عليها للوصول إلى ما هو أبعد. فالإمارات التي وصلت إلى الفضاء، واستثمرت في المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، لا تريد جيلاً يعيش على ذاكرة الإنجاز، وإنما تريد جيلاً يصنع الذاكرة القادمة.

وحين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة»، فإنني لا أقرأ خاتمة رسالة بين قائدين؛ أرى صورة وطن كامل: قيادة متآخية، ومؤسسات راسخة، وشعباً وفياً، وأجيالاً تعرف أن الاتحاد ليس إرثاً نفاخر به فقط، وإنما أمانة نضيف إليها.

هنيئاً لنا في الإمارات بقيادة جعلت من الحكمة نهجاً، ومن الأخوّة قوة، ومن الإنسان غاية، ومن الاتحاد مسيرة تتجدد مع الأجيال. لقد بدأ الآباء الاتحاد بقرار وحّد الجغرافيا والإرادة، وبناه الأبناء دولة، وحمله الإماراتيون في وجدانهم وطناً؛ ومسؤوليتنا أن نسلّمه لمن بعدنا أقوى اتحاداً، وأرسخ مؤسسات، وأعمق وعياً، وأبعد طموحاً.

فالإنسان يمضي، والأجيال تتعاقب، أما الإمارات فتبقى القصة الأكبر. وما أجمل أن يضيف كل جيل إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة، وتقول كما نقول اليوم بكل فخر واعتزاز: هنيئاً لنا بالإمارات.. وهنيئاً لنا بقيادتنا الحكيمة.