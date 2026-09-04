كان بعض القديم هو الأفضل؟

طبيعة الحياة متحركة ولا تعرف السكون. يتطور العالم من حولنا بوتيرة متسارعة، خصوصاً في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وأساليب العمل والتواصل.

غالباً من لا يواكب هذا التحول، لن يبقى في مكانه فحسب، بل سيتراجع وسيجد نفسه عاجزاً عن المنافسة أو إحداث تأثير حقيقي. التغيير اليوم أصبح ضرورة وليس ترفاً وذلك من أجل المحافظة على الاستمرارية والفاعلية.

التغيير والتجديد يفتحان آفاقاً للإبداع، ويمنحان فرصة لإعادة التقييم واكتشاف مكامن القوة، واكتساب مهارات وأدوات جديدة. من الطبيعي أن نراجع أساليب وطرق عملنا سواءً أكانت الفردية أم المؤسسية، والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، لا سيما التي تعرقل الإنتاجية بدلاً من أن تسمح بالتطوير، وأن نستثمر في المهارات والمعارف المرتبطة بالحداثة والتكنولوجيا، وأن نتبنى طرق تفكير مرنة تعزز من النمو والابتكار. في المقابل، ليس كل ما هو قديم يستوجب طمسه أو استبداله.

هناك ثوابت لا ينبغي المساس بها، مثل القيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية والرسالة التي تعبر عن الهوية والمسؤولية تجاه الذات والآخرين والالتزام بتقديم كل ما هو نافع وكل ما يساعد على التقدم. فالتجديد الحقيقي يكون في الوسائل، لا في المبادئ، وفي الأساليب، لا في القيم. المعضلة الحقيقية لا تكمن في التغيير ذاته، بل في قدرتنا على التمييز بين ما ينبغي تطويره وما يجب الحفاظ عليه. فبعض ما نعدّه «قديماً» قد يكون جزءاً من التاريخ والهوية، ويشكل امتداداً من الماضي يعبر إلى الحاضر ويرسم ملامح المستقبل.

ولو أن الحضارات القديمة اعتمدت دأب التغيير المطلق ونسفت كل ما لم يعد يخدمها آنذاك، لما وصلنا من إرثها الحضاري ما نعتز به اليوم.

ماذا لو كنا أكثر حكمة في التوازن بين ما يستوجب تجديده وما يفضل إبقاؤه؟ ماذا لو أدركنا أن الاستثمار في المحافظة على بعض القديم لا يقل أهمية عن الاستثمار في بعض الجديد؟ فكلاهما مكسب ويشكل جزءاً من الهوية والتاريخ وحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل.