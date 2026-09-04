ثلاث رسائل ترسم الموسم الجديد

لم تكن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الحكومي الجديد، عبارات مرتبطة بمناسبة عابرة، فقد جاءت لتحدد أسلوب العمل في المرحلة المقبلة، وتؤكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على مواصلة الإنجاز والتجدد والمحافظة على ثقة العالم.

تحمل الرسالة الأولى، التي تؤكد أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية، معنى يتجاوز استمرار المشاريع ونمو الاقتصاد، فهي تعكس ثقافة تقوم على الجاهزية والمرونة، وعلى التعامل مع المتغيرات بثقة وواقعية. فالدول الناجحة لا تربط تقدمها بهدوء الظروف، إنما تبني مؤسسات قادرة على العمل في مختلف الظروف. ومن هنا تكتسب عبارة «الإمارات لا تتوقف» بعدها الحقيقي، إذ تعبر عن نهج راسخ، لا عن شعار مؤقت.

أما الرسالة الثانية، المتعلقة بتحويل الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، فتفتح الباب أمام مفهوم جديد للخدمة العامة، فالتقنية هنا ليست غاية، بل وسيلة لتسريع الإنجاز، ورفع جودة القرارات، وتسهيل حياة الناس. كما أن هذا التحول سينعكس على بيئة العمل والتعليم، وسيمنح الموظف أدوات أكثر كفاءة، ويدفع المعلم إلى تطوير أساليبه، ويهيئ الطالب للتعامل الواعي مع مهارات المستقبل.

وتأتي الرسالة الثالثة لتضع الثقة في موقعها الصحيح بوصفها أحد أهم أصول الدولة، فالثقة التي تتمتع بها الإمارات لم تأتِ مصادفة، حيث صنعتها سنوات من الاستقرار، والتشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والوفاء بالالتزامات. هذه الثقة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، وعلى شعور الإنسان بالأمان، وعلى مكانة الدولة في العالم.

وعند قراءة الرسائل الثلاث مجتمعة، نجد أنها تقدم رؤية متكاملة، وعملاً لا يتوقف، وتطويراً يستبق المستقبل، وثقة تحمي ما تحقق وتفتح المجال لمزيد من الإنجاز. كما تؤكد أن أثر العمل الحكومي لا يبقى داخل المؤسسات، بل يصل إلى الطالب والموظف وصانع الأجيال والأسرة وكل فرد في المجتمع.

وفي عمق هذه الرؤية معنى وطني واضح، فالحمد على نعمة الإمارات لا يكتمل بالكلمات وحدها، وإنما يتجسد في العمل والجد والاجتهاد والإخلاص، فالدول تقوم على سواعد المخلصين والمثابرين، وتواصل تقدمها حين يتحول الانتماء من شعور صادق إلى أثر نافع وعمل متقن.