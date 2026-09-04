الانتظار الذي فقدناه

في الموعد المعتاد، تجتمع الأسرة حول التلفزيون. يتنافس الأبناء على جهاز التحكم، وتبدأ الحلقة ومعها الصمت والضحك والتعليق. وعندما تنتهي عند مشهد مثير، تبدأ سلسلة من التوقعات حول الأحداث القادمة.

ربما لا ننتبه إلى مقدار ما تغير في حياتنا إلا عندما نتذكر أشياء كانت تبدو لنا عادية. من بينها تلك الساعات التي كنا نجلس فيها أمام التلفزيون ننتظر برنامجاً أو مسلسلاً نعرف موعده مسبقاً، ونتعامل مع ذلك الموعد وكأنه جزء ثابت من يومنا. لم يكن في مقدورنا أن نشاهد الحلقة متى شئنا، ولم نجد أمامنا عشرات الخيارات التي يمكن الانتقال بينها بضغطة زر. كان علينا أن ننتظر، وكنا ننتظر فعلاً.

كان التلفزيون يومها يحتل مكانة مختلفة في حياتنا. لم يكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كان مصدراً للأخبار والمعلومات والرياضة والمسلسلات والبرامج، وربما كان النافذة الأوسع التي نطل منها على العالم. والأهم أنه كان يجمع الأسرة حول شاشة واحدة. نشاهد البرنامج معاً في الوقت نفسه، ونتحدث عنه، ونختلف حوله، ونتنازل أحياناً عن اختيارنا حتى يشاهد الآخر ما يريد.

لم نكن نعرف أن هذه التفاصيل الصغيرة كانت تعلمنا أشياء تتجاوز ما يعرض على الشاشة. كنا نتعلم الانتظار لأن الحلقة لها موعد، ونتعلم التفاوض لأن الشاشة واحدة، ونتعلم التنازل لأن رغبات أفراد الأسرة ليست متطابقة. وربما كنا نتعلم شيئاً من جبر الخواطر أيضاً، حين نتخلى عما نريد في سبيل أن يشاهد من نحب برنامجه المفضل.

كان للتلفزيون دور آخر في تقريب الناس من بعضهم. فإذا فاتتنا حلقة، لم يكن أمامنا رابط نعود إليه متى شئنا، بل نبحث عمن شاهدها. نسأله: «ماذا حدث؟» فيحكي لنا تفاصيل الحلقة، وربما ناقشناه في أحداثها واختلفنا معه في بعض التفاصيل. وهكذا كان ما نشاهده على الشاشة يمتد إلى أحاديث الأسرة والأصدقاء، ويمنح المحتوى وظيفة اجتماعية تتجاوز المشاهدة نفسها.

اليوم تغيرت التجربة بالكامل تقريباً. لم نعد ننتظر المحتوى، بل أصبح المحتوى ينتظرنا. نختار ما نشاء، في الوقت الذي يناسبنا، ونوقف المشاهدة ونستأنفها، وننتقل إلى محتوى آخر إذا لم يعجبنا. أصبحت الخيارات أكبر، والمرونة أعلى، والوصول إلى المعرفة والترفيه أسهل بكثير. حتى الفاصل الإعلاني الذي كنا ننتظر نهايته لنعود إلى البرنامج، أصبح اليوم شيئاً نسارع إلى تجاوزه.

وهذا كله مكسب لا يمكن إنكاره. لكن الحرية التي منحتنا إياها التكنولوجيا جعلت الانتظار شيئاً نادراً في حياتنا. فإذا لم يعجبنا المحتوى انتقلنا إلى غيره، وإذا شعرنا بالملل فتحنا الهاتف بحثاً عن متعة أخرى. لم نعد ننتظر كثيراً، وربما لهذا أصبحنا أقل قدرة على تحمل الملل، وأقل صبراً على الانتظار.

لم يفقد التلفزيون أهميته بقدر ما فقد دوره المركزي. ففي الماضي كان مصدراً رئيسياً للمعلومات والترفيه، أما اليوم فقد توزعت هذه الوظائف بين التطبيقات والمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي. لم تعد الشاشة تحدد لنا ماذا نشاهد ومتى نشاهده، بل أصبحنا نحن من نقرر ذلك.

من هنا تغيرت المشاهدة الجماعية أيضاً. كانت الأسرة تجتمع حول شاشة واحدة، أما اليوم فقد يجلس أفرادها في المكان نفسه ولكل واحد منهم شاشة مختلفة ومحتوى مختلف. وقد يشاهدون البرنامج نفسه، لكن كل واحد بطريقته، وفي الوقت الذي يناسبه.

كما تغيرت طبيعة الرقابة الأسرية. كان اجتماع الأسرة حول شاشة واحدة يجعل ما يشاهده الأبناء حاضراً أمام الوالدين بصورة تلقائية. أما اليوم، فقد أصبحت لكل فرد شاشته الخاصة وعالمه الخاص من المحتوى، فأصبح الحوار والوعي الرقمي أكثر أهمية في متابعة ما يشاهده الأبناء.

لعل ما تغير في التلفزيون لم يكن ما نشاهده فقط، بل الطريقة التي نعيش بها لحظات المشاهدة. لم تكن أجمل ذكريات التلفزيون القديم في البرامج التي شاهدناها، وإنما في الأشخاص الذين كانوا يجلسون معنا ونحن نشاهدها. كنا نختلف على جهاز التحكم، وننتظر دورنا، ونضحك على المشهد نفسه، ونبقى معاً حتى تنتهي الحلقة. وإذا فاتتنا حلقة، بحثنا عمن شاهدها لنسمع منه ما حدث.

اليوم أصبح بإمكان كل واحد منا أن يشاهد ما يريد، متى أراد، ومن دون أن ينتظر أحداً. لقد ربحنا حرية الاختيار، وسهولة الوصول، وتنوع المحتوى، لكن هل خسرنا معها شيئاً من قدرتنا على الانتظار والمشاركة؟

لم يكن التلفزيون يعلمنا الصبر بشكل مباشر، لكنه كان يجعلنا نمارسه كل يوم دون أن نشعر. وبينما كنا ننتظر الحلقة، وننتظر دورنا، وننتظر الآخرين، كنا نتعلم كيف ننتظر الحياة. إن ما فقدناه لم يكن وقت الانتظار، بل بعض ما كان يحدث لنا ونحن ننتظر.