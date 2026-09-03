التعليم طريق المستقبل

مع بداية عام دراسي جديد، تعود إلى المدارس أصوات الطلبة، وتفتح الفصول أبوابها لجيل يحمل في عقول أبنائه ملامح الغد.

هي لحظة وطنية تتجدد فيها الثقة بأن المستقبل يبدأ من المدرسة، وأن الاستثمار الحقيقي في الإمارات هو الاستثمار في الإنسان.

لقد أدركت الإمارات، منذ تأسيسها، أن التعليم مشروع وطني لصناعة المستقبل. ولذلك انتقلت منظومتها التعليمية من مفهوم نقل المعرفة إلى بناء القدرات، ومن التركيز على ما يعرفه الطالب إلى الاهتمام بما يستطيع أن يفعله بهذه المعرفة، وكيف يوظفها في الابتكار والإبداع وحل المشكلات.

وفي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، لم يعد كافياً أن يتعلم أبناؤنا إجابات جاهزة؛ بل أصبح المطلوب أن يمتلكوا القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، والتفكير النقدي.

والتكيف مع المتغيرات، والتعامل الواعي مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فمدرسة المستقبل لا تصنع حافظين للمعلومات، وإنما تصنع عقولاً قادرة على إنتاج المعرفة وصناعة الحلول.

وتأتي الإمارات في هذا المجال برؤية واضحة تجعل جودة التعليم جزءاً من قدرتها على المنافسة العالمية. فاعتماد التقويم الأكاديمي المستقر.

والتطوير المستمر للمناهج والسياسات التعليمية، وربط المسارات الدراسية بميول الطلبة وقدراتهم وتطلعاتهم الجامعية والمهنية، كلها تؤكد أن التعليم أصبح جزءاً من التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.

لكن المدرسة وحدها لا تستطيع صناعة هذا المستقبل. فالأسرة شريك أساسي، والمعلم هو القلب النابض للعملية التعليمية.

والمجتمع كله مسؤول عن تكوين البيئة التي تمنح أبناءه الثقة والطموح. وحين تتكامل أدوار المدرسة والأسرة والمجتمع، يصبح التعليم رحلة متكاملة لبناء الشخصية.

إن أجمل ما يمكن أن تمنحه الإمارات لأبنائها في مستهل عام دراسي جديد هو الإيمان بأن لكل واحد منهم مكاناً في المستقبل، وأن العلم هو الطريق الذي يقود إليه.

فكل كتاب يُفتح، وكل سؤال يُطرح، وكل فكرة جديدة تولد داخل فصل دراسي، قد تكون بداية لاكتشاف عالم، أو ابتكار مشروع، أو صناعة إنجاز يضاف إلى قصة الإمارات.

وهكذا يصبح التعليم أكثر من طريق إلى المستقبل؛ إنه الطريق الذي نصنع به المستقبل الذي يحافظ على تقدم وطننا الغالي ونهضته الصاعدة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أن تكون دولتنا في مقدمة الأمم وأن تكون دائماً في المركز الأول في جميع المجالات، وهذا يتحقق من خلال التعليم المتميز الذي يواكب تحديات العصر ويستفيد من كل منجزاته.