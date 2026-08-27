المرأة الإماراتية... الأقوى والأفضل

يوم واحد يفصلنا عن «يوم المرأة الإماراتية»، حيث نحتفي بـ«صانعة الأجيال» التي أثبتت قدرتها على أن تجعل من كل إنجاز بداية لطموح جديد. فمنذ البدايات، كانت حاضرة في قصة الإمارات، حتى أصبحت شريكاً أصيلاً في مسيرة تنموية وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها، وآمنت بأن الأوطان القوية تُبنى بسواعد أبنائها وبناتها معاً.

وفي هذا اليوم، نحتفي بمسيرة إنسانية ووطنية ملهمة، بدأت من بيت آمن بقدرات ابنته، ومجتمع فتح أمامها الأبواب، وقيادة جعلت تمكينها نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة.

لقد تعلمنا من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن المرأة ركيزة في بناء الأسرة والمجتمع. وعلى هذا النهج، وبدعم قيادتنا الرشيدة، مضت ابنة الإمارات بثقة إلى ميادين العلم والعمل والاقتصاد والثقافة والدبلوماسية والعمل الإنساني، تحمل معها هويتها وقيمها، وتثبت في كل موقع أن الطموح حين يجد الثقة والفرصة يستطيع أن يصنع أثراً يتجاوز صاحبه.

ويأتي شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس روح المرأة الإماراتية التي ترى في كل نجاح مسؤولية جديدة، وفي كل خطوة إلى الأمام مساحة أوسع للتطور والعطاء. فالقوة الحقيقية لا تقاس بما وصلت إليه اليوم فقط.

وإنما بقدرتها على مواصلة المسيرة، وصناعة فرص جديدة، وربما تكمن أجمل معاني هذه المناسبة في أن نجاح المرأة الإماراتية لم يكن يوماً قصة فردية؛ فخلف كل نجاح منظومة متكاملة: أسرة تمنح الثقة، ورجل يساند، ومؤسسة تفتح المجال، ومجتمع يدرك أن تمكين المرأة استثمار في مستقبله كله.

واليوم، بعدما أصبحت ابنة الإمارات نموذجاً يُحتذى، لا تزال تمضي بإصرار متجدد لتواصل صناعة أثرها والمساهمة في تحقيق تطلعات وطن لا يتوقف عن رفع سقف طموحاته.

مسار:

المرأة جزء أصيل من روح الإمارات، بطموحها يكبر الأثر، ومعها نَظهر دائماً الأقوى والأفضل.