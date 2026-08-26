الدور الباكستاني في المفاوضات

يحاول قائد الجيش الباكستاني، آصف منير، إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من الحوار المقطوع بين طهران وواشنطن.

خلال الأيام الماضية اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصديقه «آصف» في محادثة هاتفية طويلة، طالباً منه بذل الجهود واستغلال علاقاته الطيبة مع القيادة الإيرانية لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، والتقى بكل من الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان الذي يقود فريق التفاوض، ووزير الخارجية عضو وفد المفاوضات.

أهم لقاء كان بين آصف منير وأمين عام الحرس الثوري محسن رضائي.

يعرف رضائي بأنه «رجل التشدد» داخل القيادة الإيرانية، وأنه مقرب للغاية وموضع ثقة كبيرة من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.

وما تسرب عن المصادر الباكستانية يؤكد أن هناك تقدماً كبيراً في هذه الزيارة يبشر بإمكانية استعادة المفاوضات المتوقفة.

أزمة الأزمات كما أكدها المسؤولون الإيرانيون – من وجهة نظرهم – «أنه لم تعد لديهم ثقة في وعود الرئيس ترامب، خاصة بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أقصى عقوبات في تاريخها ضدهم».