أهمية زيارة «تشي» إلى واشنطن

اللاعب الأهم الآن في التأثير على قرار الحرب أو السلام، التصعيد العسكري أو العودة لمائدة الحوار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران هو الصين. لماذا نقول هذا؟.. الصين هي المستورد الأهم للنفط والغاز الإيراني، بنسبة 80% من احتياجاتها تأتي من الموانئ الإيرانية، وهي صاحبة التكنولوجيا الأصلية للصناعات العسكرية الإيرانية. والصين هي راعية اتفاق بكين الشهير بين السعودية وإيران وشاهدة عليه.

الصين هي أول دولة عظمى تخرج منذ أيام قليلة في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها لتعلن رفضها الصريح لحملة العقوبات الإضافية القصوى التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب. وكان البيان الصيني صريحاً وقاطعاً في رفض فكرة العقوبات الجديدة، وتهديد ترامب بعقاب أي دولة لا تدعم تنفيذ هذه العقوبات.

بعد ساعات يبدأ الرئيس الصيني «تشي بينغ» زيارة واشنطن، في زيارة استثنائية في موعدها وجدول أعمالها وإشكاليتها. يسعى ترامب إلى أن يجد حل الأزمة مع إيران من خلال «الدور والعلاقة الوثيقة للصين مع إيران».. من هنا تأتي أهمية هذه الزيارة.