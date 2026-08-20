فاتورة هرمز المكلفة!

تبدو الأحداث متفاقمة متصاعدة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأكثر ما يخشاه الجانب الأمريكي هو استمرار حالة «شبه الإغلاق» التي يعاني منها مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يتحكم في ثلث تجارة العالم وأكثر من ثلثي الطاقة والسماد من المنطقة إلى آسيا.

وتدل الإحصاءات الأخيرة التي أذيعت من جهات مراقبة عمليات النقل البحري العالمي، على أن معدل مرور الناقلات ومراكب الحاويات التجارية في الأسابيع الأخيرة كان منخفضاً للغاية بمعدل لا يزيد على 3 سفن يومياً، بينما كان المعدل المعتاد في الأوقات الطبيعية لا يقل عن 130 سفينة يومياً.

هذا الانخفاض يجعل أسعار الطاقة والخدمات والسلع الأساسية مرتفعة، لأنها تتحمل بطبيعة الحال أسعار رفع التأمين والشحن البحري وإشكاليات ندرة توفر البضائع، سواء كانت من النفط، أو التجارة، أو الغذاء، أو المنتجات الوسيطة التي تدخل في التصنيع.الصراع الأمريكي – الإيراني مكلف للمنطقة، وتدفع ثمنه الباهظ دول المنطقة والعالم.