الصراع في الداخل الأمريكي

يبدو أن مذكرة التفاهم التي وقعت منذ 60 يوماً بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وتمت بوساطة باكستانية قطرية، قد ولدت ميتة. عدة مرات يصرح الرئيس دونالد ترامب أن هذه المذكرة فقدت معناها ولم «يعد لها أي قيمة بسبب المراوغات الإيرانية» على حد وصفه.

آخر الانتقادات لسياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران هو ما غرد به الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الذي أنجز في عهد رئاسته الاتفاق النووي الشهير والمعروف باسم خمسة زائد واحد، والذي قام الرئيس ترامب بإلغائه من جانب واحد في رئاسته الأولى.

قال أوباما حرفياً: «كل هذا لإيقاف سلاح نووي غير موجود، ولفتح مضيق لم يكن مغلقاً». وأضاف: «يا لها من خسارة مؤلمة لأمريكا». وعاد وكتب: «انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فرصتكم الأخيرة للتملص من عصابة إبستين التي جعلت من أمريكا أضحوكة العالم بقيادة المهرج ترامب» على حد وصفه. الصراع يحتدم في الداخل الأمريكي أكثر من احتدامه في المنطقة.