ليس أخطر على الإنسان من ذلك الهمس الذي يتسلل إلى داخله في لحظة ضعف، يسمع التحذير، ويعرف الحدود ويرى الخطر بوضوح، ومع ذلك يمضي خطوة بعد أخرى كأن صوتاً خفياً يقوده من وراء ستار.

همس الغواية يبدأ لطيفاً، يداعب أطراف المشاعر، ويوقظ ما خمد منها، حتى يخيل إليك أنه أجمل ما سمعت، لكنه خيطٌ خفي يقودك نحو دربٍ هاوٍ وجرفٍ هار، لا يلقيك فيه أحد سوى نفسك حين تختار أن تتبعها.

هكذا تعمل الغواية: لا تفرض نفسها بقوة بل تراوغ بالنغمة الخافتة حتى يُخيل للمرء أنها من داخله وليست وسوسة غريبة عنه. الآية الكريمة: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ترسم مشهداً خالداً لطبيعة الابتلاء الإنساني:

نِعمٌ ممتدة ومباحات واسعة في مقابل تحذير من شجرة واحدة. ليس الامتحان في حدود النعمة ولا في قيد المحرم بل في الانجراف وراء ذلك الوهم الذي يضخّم الاستثناء ويُصغّر السعة.

ما يوقع الإنسان في الظلم ليس غياب الوعي بالتحذير، إنما استرساله مع الهمس. كثيرون يدركون خطورة الفعل ويعرفون أنه محظور لكنهم يتبعون الخيط الرفيع الذي ينسجه الشيطان عبر خطوات صغيرة متتابعة حتى يجدوا أنفسهم وقد تجاوزوا الحدّ الذي كانوا يرونه بعيداً في البداية.

وقد ذهب المفسرون على أن النهي عن الشجرة لم يكن لذاتها بل لاختبار الطاعة، وفي بُعده التأملي يعلّمنا هذا المشهد أن حدود الله ليست حرماناً بل أماناً مثل الأسوار التي تحيط بالحديقة؛ لا تمنعك من التمتّع بأزهارها وثمارها، بل تحميك من السقوط فيما لا تراه.

مراعاة هذه الحدود براءة من الظلم، وانتصار للنفس على ضعفها، وإدراكٌ أن السعادة في رحاب المباح لا في مطاردة المحظور، غير أن الغواية إذا اخترقت القلب شوّهت هذه الصورة، فجعلت السور قيداً لا حماية، وأوحت بأن وراءه لذة أكبر.

الحكمة تبدأ من اليقظة، لا من سبق العلم، فالهمس إن بدا خافتاً في بدايته فهو أخطر من أي صرخة، والنجاة لا تأتي بالمعرفة وحدها، بل بقرارٍ حاسم ألّا نُصغي لذلك الصوت الخفي، فمن كتم همس الغواية في بدايته عاش في رحاب النعمة شاكراً، ومن استرسل معه وقع في ظلم النفس قبل ظلم غيره، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾.