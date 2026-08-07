الحروب كيف تبدأ وتنتهي؟

كثير من الناس يتساءلون عن السقف الزمني للتهدئة والاستقرار والتوقف الكلي والكامل لإطلاق النار في المنطقة!

مثل هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا قلة قليلة في مراكز صناعة القرار، يتوفر لها الاطلاع الكامل على الحقائق المؤكدة والبيانات الدقيقة.

حتى هؤلاء ليست لديهم إجابات نهائية حاسمة وقاطعة.

مثلاً لم يعرف الرئيس ريتشارد نيكسون كيف ومتى تنتهي الحرب مع فيتنام؟

مثلاً لم يعرف الرئيس جورج بوش الابن كيف ومتى ينتهي التدخل في أفغانستان والغزو للعرق؟

وأيضاً لم يعرف، ولا يعرف الرئيس دونالد ترامب، كيف ومتى تنتهي المواجهات العسكرية مع إيران؟

ويصعب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو أن يحدد سقفاً زمنياً لحروب ما بعد 7 أكتوبر، التي اقتربت من دخول عامها الرابع في غزة والضفة وسوريا وجنوب لبنان واليمن؟

يسهل جداً أن تحدد كيف ومتى تبدأ حرباً، ولكن من الصعب جداً أن تعرف كيف ومتى يمكن أن تنتهي؟

الدخول سهل والخروج صعب ومكلف!