متابعة الانتخابات التمهيدية في ولاية ميتشغان لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد لثلث مجلس الشيوخ الحالي، والتي ينتظر أن تظهر نتيجتها في نوفمبر المقبل، هي أمر بالغ الأهمية، لماذا؟

أولاً: لأن ولاية ميتشغان هي من أهم ولايات الأمريكية من ناحية التأثير السياسي والاقتصادي.

ثانياً: هي الولاية الأساسية في صناعة السيارات الأمريكية.

ثالثاً: هي أكبر ولاية تضم تركيبة ديموغرافية من العمال السود مقابل تركيبة أخرى من العمال العرب والمسلمين.

رابعاً: هي أكبر ولاية لديها ساحل نهر عذب في البلاد، ما يجعلها ولاية كثيفة الزراعة.

خامساً: أن لديها أكبر عدد من مندوبي المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية حتى قيل إنها الولاية التي تحسم اختيار أي رئيس جديد.

أهم عنصر في أهمية انتخابات ميتشغان أن فوز المرشح الديمقراطي فيها يمكن أن يشكل ضربة قاضية للأغلبية الضئيلة الحالية في مجلس الشيوخ، والتي تتفوق بصوت واحد وحيد للجمهوريين، لذلك العالم كله يتابع ميتشغان منذ الأمس.