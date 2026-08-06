هناك مرحلة في حياة الإنسان لا تقاس بعدد السنوات، بل بحجم التحول الذي يحدث في داخله، مرحلة يخرج فيها من سباق إثبات الذات إلى حالة من التصالح مع النفس، ومن الانشغال برأي الآخرين إلى الاكتفاء برأيه، ومن ملاحقة كل شيء إلى اختيار ما يستحق أن يلاحق، إنها مرحلة الأربعين والخمسين أو كما أحب أن أسميها: العمر الملكي.

ليس المقصود بالملكية هنا المال أو النفوذ، وإنما السيادة على النفس، فالإنسان بعد هذه المرحلة يؤسس مملكته الخاصة، ويعلن استقلاله الكامل استقلالاً فكرياً، يجعله أقل تأثراً بضجيج الآراء، واستقلالاً مادياً يمنحه حرية القرار، واستقلالاً نفسياً يحرره من الحاجة إلى إرضاء الجميع.

في الشباب يعتقد الإنسان أن عليه أن يفوز في كل معركة، وأن يكون الأول في كل سباق، أما في العمر الملكي فيكتشف أن الحياة ليست منافسة دائمة، بل رحلة تستحق أن تعاش بابتسامة، يصبح النجاح أكثر هدوءاً، والخسارة أقل إيلاماً، لأن الخبرة علمته أن قيمة الإنسان لا تقاس بعدد انتصاراته، بل بطريقة تعامله مع الحياة ومن حوله.

يقول بعض خبراء علم النفس، إن الخمسين هو العصر الذهبي للرجل، حيث يبلغ ذروة النضج والاتزان والراحة النفسية، وأظن أن السر ليس في الرقم، بل في التجارب التي تسبق الوصول إليه، فالسنوات لا تصنع الحكمة وحدها، لكنها تمنح الإنسان فرصة لاختبار الحياة بما يكفي ليعرف ما يستحق الاهتمام، وما لا يستحق دقيقة واحدة من عمره.

في هذا العمر تتغير الأولويات، ويصبح الوالدان أغلى من أي اجتماع عمل، ويصبح الوقت مع الأسرة استثماراً لا يقل قيمة عن أي مشروع.

يدرك الإنسان أن الحياة أقصر من أن تهدر في الخصومات الصغيرة، أو في متابعة كل جدل، أو في محاولة إقناع من لا يريد أن يقتنع.

ومن أجمل ما يمنحه العمر الملكي أنه يسمح لك بإعادة اكتشاف نفسك. قد تبدأ هواية جديدة، أو تتعلم مهارة لم تخطر ببالك، أو تغير أسلوب عملك بالكامل، فالنضج الحقيقي لا يعني الجمود، بل امتلاك الشجاعة لتجديد الحياة كلما احتاجت إلى ذلك.

حتى تفاصيل الحياة اليومية تصبح مختلفة، تستيقظ مبكراً لأنك أصبحت تقدر هدوء الصباح، وتنام مبكراً لأنك تعلم أن الصحة رأس المال الحقيقي، وتستمع إلى ما يبعث في النفس التفاؤل، وتبتعد عن كل ما يسرق طاقتك أو يثقل قلبك، وتكتشف أن الهدوء ليس ضعفاً، وأن التسامح ليس تنازلاً، وأن تجاهل بعض المعارك هو أعظم الانتصارات، لكن العمر الملكي ليس هدية يحصل عليها كل من بلغ الأربعين أو الخمسين، فهناك من يتقدم به العمر فقط، وهناك من يتجدد مع كل عام، الأول يعيش أسير الماضي، والثاني يجعل من الخبرة وقوداً لبداية جديدة.

الفرق بينهما ليس في العمر، بل في العقلية، لذلك فإن الأربعين والخمسين ليستا نهاية الشباب، بل بداية السيادة على الذات.

هما المرحلة التي يتوقف فيها الإنسان عن بناء صورته أمام الآخرين، ويبدأ ببناء سلامه الداخلي، وحين يصل إلى هذه المحطة يدرك أن أعظم الممالك ليست تلك التي يحكمها الناس، بل تلك التي يحكم فيها الإنسان نفسه بعقل وحكمة ورضا.