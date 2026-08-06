الإمارات... حين تصبح التنافسية أسلوب حياة

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد التنافسية شعاراً يُرفع في المؤتمرات، أو هدفاً مرحلياً تسعى إليه الحكومات، بل أصبحت معياراً حقيقياً لقدرة الدول على صناعة المستقبل.

ومن بين التجارب التي فرضت حضورها عالمياً، تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً نجح في تحويل التنافسية إلى ثقافة وطنية، تتجسد في السياسات والمؤسسات والمجتمع.

فالنجاح الإماراتي لم يُبنَ على وفرة الموارد وحدها، وإنما على رؤية استباقية، أدركت مبكراً أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن الاقتصاد الحديث يقوم على المعرفة والابتكار والقدرة على استشراف المستقبل.

ومن هنا، جاءت المبادرات الوطنية التي جعلت من التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، محركات رئيسة لمسيرة التنمية.

ولعل ما يميز التجربة الإماراتية، أن التنافسية لم تُختزل في تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية، على أهمية تلك المؤشرات، بل أصبحت أداة لتطوير جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

ولذلك، لم يكن مستغرباً أن تتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية في مجالات البنية التحتية، وكفاءة المؤسسات، وسهولة ممارسة الأعمال، والأمن، والاستقرار، والخدمات الرقمية.

فهذه النتائج ليست أرقاماً جامدة، وإنما تعكس عملاً مؤسسياً متواصلاً، يقوم على التخطيط العلمي، والمرونة التشريعية، وسرعة الإنجاز، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.

كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تمثل أحد أسرار هذا النجاح، إذ تعمل مختلف المؤسسات بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، في بيئة تشجع المبادرة والابتكار، وتكافئ التميز، وتؤمن بأن المحافظة على الريادة تتطلب تطويراً مستمراً، لا يتوقف عند إنجاز تحقق، أو مركز عالمي تم الوصول إليه.

واليوم، ومع اقتراب العالم من مرحلة جديدة تقودها الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد القائم على البيانات، تبدو الإمارات أكثر استعداداً للمنافسة، ليس لأنها تمتلك الإمكانات فقط، بل لأنها تمتلك الإرادة والرؤية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة الفرص قبل الآخرين.

إن التنافسية في الإمارات ليست مشروعاً مؤقتاً، وإنما نهج تنموي متجدد، يستند إلى قيادة تؤمن بأن الإنجاز الحقيقي هو الذي ينعكس على حياة الإنسان، ويعزز مكانة الوطن، ويفتح آفاقاً أوسع للأجيال القادمة.

ولهذا ستظل الإمارات حاضرة في مقدم المشهد العالمي، ليس بوصفها دولة تواكب المستقبل فحسب، بل دولة تشارك في صناعته، وتقدم نموذجاً تنموياً، يؤكد أن الريادة تبدأ برؤية واضحة، وتترسخ بالعمل، وتستمر بالابتكار.