الوفرة التي ترهق العقول

في كل عصر كانت قيمة الإنسان تقاس بما يعرف، أما في عصر الذكاء الاصطناعي فتقاس بقدرته على التفكير.

كلما تأملت حجم الفرص التي أتاحها العصر الرقمي، وسهولة تدفق المعرفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، وجدت نفسي أقارن تلقائياً بين الأمس واليوم. قد يبدو للوهلة الأولى أن الأجيال التي عاشت شح المعلومة كانت أقل حظاً، لكن التمعن في طبيعة التحولات التي نعيشها اليوم يكشف حقيقة مختلفة.

فالوفرة ليست دائماً مرادفاً للتميز، والسهولة ليست بالضرورة طريقاً إلى الإبداع، بل قد تتحول إلى عبء يرهق العقول إذا لم يصاحبها وعي في التعامل معها.

في الماضي، كان الوصول إلى معلومة واحدة يتطلب ساعات من البحث بين رفوف المكتبات، وتقليب المراجع، ومقارنة المصادر. لم يكن ذلك الجهد مجرد وسيلة للوصول إلى المعرفة، بل كان جزءاً من صناعة العقل نفسه. فكل خطوة في رحلة البحث كانت تدرب الذاكرة، وتنمي الصبر، وتعزز القدرة على التحليل والربط والاستنتاج، حتى أصبحت المعرفة ثمرة رحلة طويلة، لا مجرد نتيجة سريعة.

أما اليوم، فيكفي أن يطرح طالب أو باحث سؤالاً واحداً على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليحصل خلال ثوانٍ على إجابة كانت تتطلب في الماضي أياماً من البحث. غير أن السؤال الحقيقي لم يعد كيف أصل إلى الإجابة؟ بل كيف أحولها إلى فهم، لا إلى مجرد معلومة عابرة؟

لسنا أول جيل يواجه ثورة معرفية، لكننا ربما أول جيل يواجه احتمال أن تصبح الإجابة متاحة قبل أن نسأل. لقد أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى، ولعل أخطر ما أفرزته هذه الوفرة الرقمية ما يمكن أن نطلق عليه «خمول الإدراك»، وهي حالة يتراجع فيها استعداد الإنسان لبذل الجهد العقلي، لأنه اعتاد أن يجد الإجابة جاهزة قبل أن يمنح نفسه فرصة التفكير فيها.

نشأ الدماغ البشري عبر آلاف السنين في بيئة تتسم بندرة المعلومات، لا بفيضها، لذلك فإن التدفق الهائل للمحتوى لا يقود بالضرورة إلى معرفة أعمق، بل قد يسبب إرهاقاً معرفياً وتشوشاً في الانتباه إذا غابت مهارات الانتقاء والتفكير النقدي. ومع مرور الوقت، قد يقود الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية إلى إضعاف بعض المهارات الذهنية التي كانت تكتسب بالممارسة اليومية، فيفوض الإنسان جزءاً من عمليات التفكير والتحليل إلى الآلة، من حيث يشعر أو لا يشعر.

لهذا السبب، فإن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يتطلب جهداً أقل، بل يتطلب جهداً مختلفاً وأكثر تعقيداً. ففي الماضي كان الجهد يبذل في البحث عن المعلومة، أما اليوم فإن الجهد الحقيقي يكمن في التمييز بين الغث والسمين، والتحقق من المصادر، ومقاومة الضوضاء الرقمية، والمحافظة على استقلالية التفكير في عالم تتدفق فيه المعلومات بلا توقف.

إن المعركة الحقيقية لم تعد معركة الوصول إلى المعرفة، بل معركة الحفاظ على جودة الإدراك. فالآلة تستطيع أن تجمع البيانات، وأن تنتج النصوص، وأن تقترح الحلول، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان حكمة الاختيار، ولا نزاهة الحكم، ولا عمق البصيرة. وهذه القدرات ستظل مرتبطة بعقل مدرب، لا بعقل اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة.

ومن هنا، فإن مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلم استخدام التكنولوجيا، بل على حماية عقله من الاستسهال، وذلك بتخصيص وقت للتفكير بعيداً عن الشاشات، وممارسة التحليل قبل طلب الإجابة، وتنمية القدرة على طرح الأسئلة العميقة، لأن السؤال الجيد هو الخطوة الأولى نحو المعرفة الحقيقية.

أما المؤسسات التعليمية، فلم يعد دورها يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح بناء التفكير النقدي، وتعليم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من أهم مسؤولياتها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

إن الذكاء الاصطناعي يمثل واحداً من أعظم الإنجازات التي عرفتها البشرية، وهو قادر على تسريع الإنجاز، وتوسيع آفاق المعرفة، وفتح فرص لم تكن ممكنة من قبل. لكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما ينجزه بدلاً من الإنسان، بل بما يساعد الإنسان على إنجازه بنفسه. فكلما ازدادت قوة الأدوات، ازدادت الحاجة إلى عقل أكثر وعياً في استخدامها.

في القرن الماضي، كان التفوق حليف من يملك المعلومة. أما في هذا القرن، فسيكون التفوق حليف من يحافظ على يقظة عقله وسط فيض المعلومات. فالآلات قد تتشابه، والأدوات قد تتقارب، أما الإنسان الذي يحسن التفكير، ويطرح السؤال الصحيح، ويميز الحقيقة من الوهم، فسيظل هو الفارق الحقيقي، وهو من سيقود المستقبل، لأنه لم يفقد أبداً القدرة على التفكير.