أيام مقبلة مؤثرة للغاية

هذا الأسبوع هناك عدة تطورات ولقاءات في الولايات المتحدة من الممكن أن تؤثر بقوة على سياق الأحداث في المنطقة والعالم.

في مراسم جنازة السناتور الجمهوري المتشدد الراحل، ليندسي جراهام، سوف تجتمع مجموعة مهمة من كبار الشخصيات في العالم.

وعلى جانب من هذه المراسم سوف تكون للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة لقاءات مهمة تتعدى البروتوكول المعتاد أو الترحيب بالحضور.

اللقاء الأول سيكون لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يزور الولايات المتحدة في وقت دقيق فيه 3 علامات جوهرية:

1 - توتر مكتوم في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

2 - استراحة محارب أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لإعطاء فرصة صعبة للغاية من أجل إنجاح استمرار المفاوضات وإيقاف إطلاق النار، والاتفاق الصريح على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

3 - رغبة نتانياهو التفاوضية إقناع ترامب مرة أخرى بأن «إيران الملالي» لا حل لها سوى الحرب والتدمير والعمل العسكري.

وبالطبع ذلك ينسجم مع رغبات الائتلاف اليميني المتوحش الذي يقوده في زمن الإعداد لانتخابات الكنيست القريبة.

اللقاء الثاني في هذه المناسبة سيكون بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت دخلت فيه أوكرانيا المعركة مع إيران عندما قامت بقصف سفينة قيل إنها تحمل أسلحة روسية لطهران. ويأتي اللقاء أيضاً في زمن حدث فيه تطور في كفاءة ونوعية العمليات الأوكرانية ضد أهداف استراتيجية روسية.

الأسبوعان الحالي والمقبل، هما في حقيقة الأمر أيام مفصلية وهامة سوف تتحدد فيها أمور كبرى.