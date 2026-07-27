أزمة العقل السياسي

هناك قضية جوهرية ومنطقية، تتعلق بأسلوب التفكير السياسي لبعض القوى الإقليمية – الدولية، التي تسببت في حالة السيولة وعدم التيقن والتوتر الذي يحياه هذا العالم. هذه القضية هي قضية الخلل في الإدراك، والخلل في الاعتراف بواقع وحقائق المنطقة والعالم.

يصعب أن نتغافل عن أننا نعيش في العصر المادي القوي لرئيس أمريكي غير محترف سياسياً، يقود العالم أمنياً ومالياً واقتصادياً إلى حافة الهاوية. يصعب أيضاً أن نتغافل عن وجود لاعب إقليمي يمارس حالات متكررة من العدوان والتخريب تحت دعوى إقامة دولة ولاية الفقيه، ويصعب أن نتغافل عن جنون وتوحش لائتلاف حاكم في إسرائيل هو الأسوأ في تاريخ هذه البلاد يسعى إلى قضم الأراضي العربية والتوسع بالقوة في الاستيطان والدمار.

تزوير الحقائق والتغافل عن طبيعة حقائق الدمار وعدم الاستقرار والدماء والخسائر التي يدفعها العالم تحت شعارات النصر الزائف، وإنكار حقيقة أساسية وهي أننا نعيش حالة من الفوضى المدمرة، برعاية قوى شريرة أو جاهلة.