يعتقد البعض أن اتخاذ القرار هو مجرد اختيار بين بديلين، بينما الحقيقة أن القرار هو نهاية رحلة طويلة من التفكير والتحليل والموازنة بين الخيارات. فالقرارات الكبرى لا تولد في لحظة، وإنما تُصنع عبر سلسلة من العمليات العقلية والمنهجية التي تبدأ بجمع المعلومات، ثم تحليلها، وقياس الفرص والمخاطر، قبل الوصول إلى الخيار الذي يحقق أفضل النتائج. ولهذا فإن جودة القرار لا تقاس بسرعته فقط، بل بجودة الأسس التي بُني عليها.

وفي حياتنا اليومية نمارس جميعاً هندسة القرار دون أن نشعر. فرب الأسرة الذي يخطط لقضاء إجازة صيفية خارج الدولة لا يختار وجهته بشكل عشوائي، بل يبدأ بمناقشة أفراد أسرته لمعرفة رغباتهم، ويطرح عدداً من الخيارات، ويقارن بين الدول من حيث الطقس، وتكاليف السفر، ومستوى الأمان، والأنشطة المناسبة للأطفال، ومدة الرحلة، ثم يضع ميزانية تتناسب مع إمكاناته. وبعد أن تكتمل الصورة أمامه، يتخذ القرار النهائي.

وقد يكون هذا القرار توافقياً يرضي جميع أفراد الأسرة، وقد يكون قراراً حاسماً يفرضه رب الأسرة عندما تقتضي الظروف المالية أو الزمنية ذلك. وفي الحالتين، فإن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج عملية تفكير منظمة.

والأمر لا يختلف كثيراً داخل المؤسسات، وإن كانت المسؤولية أكبر والتأثير أوسع. فالمدير التنفيذي أو رئيس المؤسسة لا يتخذ قراراته اعتماداً على الحدس وحده، وإنما يستند إلى تقارير وإحصاءات ودراسات، ويستمع إلى المختصين، ويقارن بين البدائل، ويحسب المكاسب والخسائر، ثم يختار المسار الذي يحقق مصلحة المؤسسة ويحافظ على استدامتها. ولهذا فإن المؤسسات الناجحة ليست تلك التي تخلو من التحديات، وإنما تلك التي تمتلك قيادات تجيد صناعة القرار في الوقت المناسب.

لكن هناك مستوى أعلى من ذلك يمكن أن نطلق عليه «هندسة القرار». وهو المستوى الذي يمتلك فيه القائد القدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون، واتخاذ قرارات جريئة ومدروسة في آن واحد، وتحويل الأزمات إلى فرص، والتحديات إلى إنجازات. فليست كل القرارات الاستثنائية مغامرة، بل إن كثيراً منها يكون مبنياً على قراءة دقيقة للمستقبل وثقة كبيرة بالقدرة على التنفيذ.

وقد أثبتت دولة الإمارات أن نجاحها لم يكن نتيجة الصدفة، وإنما ثمرة قرارات استراتيجية اتخذتها قيادة تمتلك رؤية بعيدة المدى.

فقد برز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إدارة العديد من الملفات الإقليمية والدولية بقرارات اتسمت بالحسم وسرعة الاستجابة، مع المحافظة على ثوابت الدولة ومصالحها، وهو ما عزز مكانة الإمارات دولة مؤثرة وفاعلة على الساحة الدولية.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً فريداً في هندسة القرار الاقتصادي.

فعندما انطلقت مشاريع مثل برج خليفة ومترو دبي، وعندما توسعت طيران الإمارات في شراء الطائرات خلال الأزمة المالية العالمية، رأى البعض أنها قرارات جريئة إلى حد المخاطرة، إلا أن السنوات أثبتت أنها كانت قرارات استشرفت المستقبل، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والسياحية واللوجستية في العالم.

إن التاريخ يخبرنا أن الحضارات لا تُبنى بالموارد وحدها، وإنما بالعقول التي تعرف متى تقرر، وكيف تقرر، ولماذا تقرر. فكم من دولة امتلكت الإمكانات لكنها تعثرت بسبب سوء القرار، وكم من مؤسسة صغيرة أصبحت عالمية لأن قيادتها أحسنت اختيار التوقيت والاتجاه.

لذلك فإن هندسة القرار ليست مهارة إدارية فحسب، بل هي علم وفن في آن واحد، يقوم على المعرفة، والخبرة، والرؤية، والشجاعة، وتحمل المسؤولية.

وفي النهاية يمكن القول إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، ولا تحدده الظروف وحدها، وإنما تصنعه القرارات الصحيحة التي تُتخذ في الوقت المناسب. فكل إنجاز عظيم كان في بدايته قراراً، وكل نجاح كبير بدأ بفكرة أحسن صاحبها هندسة الطريق إليها.

ولهذا فإن القادة الحقيقيين لا يُعرفون بكثرة ما يتحدثون، بل بعظمة القرارات التي يتخذونها، لأن بعض القرارات لا تغيّر الحاضر فقط، بل تصنع تاريخاً جديداً للأوطان والأجيال.