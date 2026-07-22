أسئلة جوهرية لإيران

الوضع الحالي في المنطقة والذي نحياه منذ أشهر طويلة ثقيلة مليئة بالتوتر وارتفاع منسوب الدمار والمواجهات العسكرية العبثية يدفع المراقب العاقل للأحداث أن يسأل الآتي:

1 - ماذا تريد إيران بالضبط؟

2 - هل ترى إيران أن فكرة تصدير نظام حكم الولي الفقيه للمنطقة هي عمل منطقي، ومشروع، وله أي مستقبل من النجاح؟

3 - هل ترى إيران أنها يمكن أن تعيش كونها دولة طبيعية داخل حدودها الدولية دون أي مشروعات توسع أو هيمنة؟

4 - هل يمكن لإيران أن تتخلى عن كونها دولة عنصرية طائفية مذهبية، ولا تسعى إلى تصدير أفكارها تلك إلى جيرانها، وتحاول فرض ذلك بالقوة؟

5 - هل يمكن لإيران أن تتوقف عن دعم وكلاء أو حلفاء أو عملاء لها في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وأفريقيا، ولا تسعى لاستخدامهم أدوات ضغط على أنظمة هذه الدول؟

6 - هل يمكن لإيران أن تندمج مع جيرانها في المنطقة بمشروعات للتنمية والتعاون من أجل تقدم ورخاء المنطقة؟

7 - هل يمكن لإيران أن تستغني عن مشروعات التدمير والتهديد والابتزاز النووي أو الباليستي، وتقيم علاقاتها على أساس قاعدة من الاحترام والتعاون في ظل علاقات سلمية ومستقرة خالية من أي تهديد أو ابتزاز؟

الإجابة على هذه الأسئلة هي الفيصل لمعرفة مستقبل إيران الحقيقي في هذه المنطقة، وهذا العصر.