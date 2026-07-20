أهمية لقاء ترامب - عون

بالتأكيد لا يمكن تحقيق إيقاف إطلاق نار دائم، ولا انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان إلا بدور فعال ومؤثر وأساسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اهتمام ترامب بالملف اللبناني، ليس لأنه صاحب موقف مبدئي، أو لأنه يرفض حالات الغزو أو الاحتلال من دولة إلى أخرى، ولكن لأسباب منطقية وجوهرية، تتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

الملف اللبناني ركن بالغ الأهمية من أركان ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة، وله علاقة جوهرية بملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

كلما تعقد هذا الملف تعقد ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية، ووصل اتفاقهما النهائي المنشود إلى مرحلة الخطر والتضجر والفشل.

لذلك معادلة ترامب بالنسبة للبنان واضحة وهي: ينجح إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي عملياً في خطوات التنفيذ على أرض الواقع، فيبتعد شبح الفشل عن الملف الرئيسي، وهو المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

نجاح اتفاق أمريكي إيراني يدعم ترامب في الداخل، مما يساعد حزبه في انتخابات التجديد في مجلسي الشيوخ والنواب. لقاء الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع ترامب هذا الأسبوع في واشنطن هو لقاء تأسيسي للانخراط الفعّال للولايات المتحدة في الأزمة اللبنانية، وفي لجم جنون التوحش الإسرائيلي في الاعتداءات على الجنوب.