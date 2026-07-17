الاتفاقات برعاية أمريكية

تعالوا نتأمل بحياد وموضوعية كافة الاتفاقات التي تم الإعلان عنها في العام الأخير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نبدأ باتفاق إيقاف النار في غزة.

سوف نلاحظ الآتي:

1 - ما زالت إسرائيل تحتفظ بثلثي أراضي غزة تحت الاحتلال تحت دعوى أنها المنطقة الصفراء، أي منطقة عازلة.

2 – ما زالت «حماس» تدير الشؤون المحلية والبلدية في غزة ولم يتم سحب سلاحها.

3 – ما زالت قوات جيش الاحتلال تقوم بعمليات قصف وتصفيات لقادة حماس والاعتداء على المدنيين والأطباء والإعلاميين.

في الاتفاق الإيراني – الأمريكي سوف نلاحظ:

1 – استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بشكل يومي.

2 – ما زالت عمليات الاعتداء الحمقاء من إيران على جيرانها في المنطقة.

3 – ما زالت حرب التصريحات المعادية والعلنية ما بين الطرفين.

4 – ما زال الخلاف على مستقبل مضيق هرمز.

وأخيراً يأتي الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تم برعاية أمريكية يواجه مشكلات كبرى أهمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والخلاف في المفاوضات حول مفهوم المناطق التجريبية.

الإعلان عن اتفاقات شيء وتنفيذها شيء آخر!