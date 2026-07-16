عهد الاتحاد... قصة وطن

ليست الدول العظيمة تلك التي تنشأ بفعل الجغرافيا وحدها، بل التي تصنع تاريخها بإرادة قادتها وإيمان شعبها. ومن هذا المنطلق، جاء اتحاد دولة الإمارات ليؤسس تجربة استثنائية أثبتت أن الوحدة ليست هدفاً سياسياً فحسب، وإنما هي مشروع حضاري قادر على صناعة المستقبل.

قبل أكثر من خمسة عقود، أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون، أن المنطقة مقبلة على تحولات كبرى، وأن مواجهة تحديات المستقبل لا تكون إلا بدولة اتحادية قوية، تتجاوز حدود الإمكانات الضيقة إلى فضاء التنمية الشاملة.

وكان الرهان في محله؛ إذ تحولت الإمارات، خلال سنوات قليلة، إلى قصة نجاح عالمية يشار إليها بالبنان في الاقتصاد والإدارة والتنمية وجودة الحياة.

«عهد الاتحاد»، الذي يصادف 18 يوليو، لم يعد مجرد محطة تاريخية نستحضرها في المناسبات الوطنية، بل أصبح ثقافة عمل، ومنهجاً في التفكير، وأسلوباً في إدارة الدولة.

فكل مشروع تنموي جديد، وكل إنجاز اقتصادي، وكل تقدم علمي أو تقني، هو امتداد طبيعي لذلك القرار التاريخي الذي جمع الإمارات السبع تحت راية واحدة، ورسخ مفهوم أن القوة الحقيقية تبدأ من الوحدة.

واليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، يدخل الاتحاد مرحلة أكثر نضجاً وطموحاً.

فالإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تسابق الزمن لتكون في طليعة الدول في مجالات الاقتصاد الجديد، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والاستدامة، والابتكار، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ربحاً واستدامة.

وفي عالم يموج بالأزمات والصراعات، تقدم الإمارات نموذجاً مختلفاً؛ نموذج الدولة التي تجعل الاستقرار ركيزة للتنمية، والتسامح أساساً للتعايش، والانفتاح وسيلة لبناء الشراكات الدولية. هذه المكانة لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت ثمرة الاتحاد الذي منح الدولة قوة القرار، ووحدة الرؤية، وقدرة الحركة في محيطها الإقليمي والدولي.

إن الاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاءً بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل. فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني، وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع.

وهكذا يبقى الاتحاد سر قوة الإمارات، ومصدر تميزها، والضمانة الحقيقية لاستمرار نهضتها، لتظل نموذجاً عربياً وعالمياً في صناعة التنمية وصياغة المستقبل.