Dubai-it: السرعة ليست هي التسرع

في عالم سريع التغير، أصبحت السرعة إحدى أكثر الكلمات تداولاً في الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس يخلطون بين السرعة والتسرع، بينما الفارق بينهما قد يكون الفارق بين النجاح والفشل.

التسرع هو اتخاذ القرار قبل اكتمال الفهم. وأما السرعة فهي القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

ولهذا، فإن السرعة الحقيقية ليست نقيض التفكير، بل هي نتيجة له. عندما ننظر إلى تجربة دبي، قد يظن البعض أن سر نجاحها يكمن في سرعة الإنجاز فقط. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فخلف كل إنجاز سريع، تقف رؤية واضحة، ومؤسسات مرنة، وفرق عمل قادرة على التحرك بثقة، وثقافة تؤمن بأن الوقت مورد استراتيجي، لا يقل أهمية عن المال أو المعرفة.

لقد اعتادت المؤسسات التقليدية أن تتعامل مع الزمن كعامل محايد. أما في دبي، فقد تحول الزمن إلى ميزة تنافسية. ولهذا لم تكن سرعة الإنجاز هدفاً في حد ذاتها، بل نتيجة طبيعية لمنظومة متكاملة، تقوم على الاستباق والجاهزية والقدرة على التنفيذ.

إن إحدى الرسائل المهمة التي تحملها مبادرة Dubai-it، هي أن السرعة لا تعني اختصار الطريق، بل تعني إزالة العوائق التي تمنع الوصول إليه.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي تتضاعف أهمية هذا المفهوم. فالتقنيات تتغير بوتيرة غير مسبوقة، والفرص لا تنتظر طويلاً، والمؤسسات التي تستغرق سنوات في اتخاذ القرار، قد تجد نفسها خارج المنافسة قبل أن تبدأ. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: هل نتحرك بسرعة؟

بل أصبح: هل نمتلك القدرة على التعلم والتكيف والتنفيذ بسرعة؟

وفي التعليم على وجه الخصوص، لم تعد الجامعات قادرة على العمل بالسرعة التي كانت مقبولة قبل عقد أو عقدين. فالبرامج الأكاديمية، وأساليب التعلم، والمهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بصورة متسارعة. والمؤسسات التعليمية التي لا تمتلك المرونة الكافية، ستجد نفسها تدرّس الماضي، بينما يعيش طلبتها المستقبل.

لقد علمتنا دبي أن السرعة ليست حركة عشوائية، بل انضباط مؤسسي.

وليست اندفاعاً، بل وضوح في الرؤية.

وليست تسرعاً، بل استعداد مبكر.

ولهذا فإن أحد أهم الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من Dubai-it، هو أن النجاح في القرن الحادي والعشرين لن يكون للأكبر حجماً، ولا للأكثر موارد، بل للأسرع قدرة على التعلم والتكيف والتنفيذ. فالسرعة اليوم لم تعد ميزة إضافية، بل أصبحت شرطاً للبقاء.