النخلة.. بين إرث زايد ورؤية المستقبل

مع بداية مواسم الرطب في كل عام، ومنذ قديم الزمان، تستعيد النخلة حضورها في الوجدان الإماراتي بصورة لحظية مفعمة تبدأ مع دورة الزراعة والإنتاج، ولكنها بشكل سري غامض، لا تنتهي، فهذه الشجرة المباركة رافقت الإنسان في رحلته مع الصحراء كمصدر للغذاء وأيضاً شاركت في تشكيل أنماط حياته وصاغت كثيراً من عاداته، وأسهمت في بناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية.

ودعونا نعترف، فمن منظور علم الاجتماع يصعب قراءة الهوية الإماراتية بعيداً عن النخلة، لأنها تمثل أحد العناصر التي حافظت على استمرارية المجتمع، وربطت الإنسان بأرضه.

ورسخت في وعيه معنى العطاء والصبر والاستدامة. واليوم، ونحن نعيش مرحلة جديدة من التنمية والابتكار، تواصل النخلة أداء دورها بوصفها جسراً يصل الذاكرة الوطنية برؤية المستقبل.

وللأجيال الجديدة التي تقرأ مقالاتنا، لا بُد أن يعرفوا مسألة أساسية محورية، حيث لم يكن هذا الإدراك بعيداً عن رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نظر إلى النخلة باعتبارها مشروعاً وطنياً قبل أن تكون مشروعاً زراعياً، فقد آمن، رحمه الله، بأن العلاقة بين الإنسان والأرض تشكل أساس الاستقرار الحضاري.

وأطلق برامج كثيرة واسعة للتشجير والتوسع في زراعة النخيل، متحدياً الأفكار التي رأت في البيئة الصحراوية عائقاً أمام التنمية الزراعية. ومع مرور السنوات تحولت هذه الرؤية إلى جزء من فلسفة التنمية في دولة الإمارات، حيث ارتبط الأمن الغذائي بحماية الموارد، وارتبط الحفاظ على النخلة بالحفاظ على جانب أصيل من الهوية الوطنية.

وتكشف النخلة عن حقيقة سوسيولوجية لافتة، فبعض المجتمعات قد تبني هويتها من الرموز، أما في الإمارات فإننا من الأمم التي بنينا هويتنا أيضاً من علاقتها اليومية بهذه الرموز.

فالتمر كان غذاءً، وسعف النخيل تحوّل إلى بيوت وأدوات ومهن، ومواسم القيظ والخراف والمقيظ صنعت إيقاعاً اجتماعياً جمع الأسر، وأنعش الأسواق ورسخ ثقافة التعاون وتقاسم الجهد والرزق، وهكذا أصبحت النخلة جزءاً من الذاكرة الجماعية للمجتمع الإماراتي، لأنها ارتبطت بالعمل، والأسرة والضيافة والشعر والمجلس، وبكل التفاصيل التي شكلت الشخصية الإماراتية عبر الأجيال.

أرى أن النخلة أكبر من قيمتها الاقتصادية فحسب، فبالنسبة لي ولكثيرين مثلي يجدون فيها نموذجاً لفلسفة الاستدامة قبل ظهور هذا المصطلح في الأدبيات الحديثة، فكل جزء منها كان يجد طريقه إلى منفعة جديدة، الثمرة غذاء.

والسعف مادة للبناء والصناعات اليدوية، والجريد للأدوات، والليف للحبال، والنوى يدخل في استخدامات متعددة، وهذه الثقافة لم تنشأ استجابة لندرة الموارد فقط، بل عبرت عن رؤية أخلاقية تحترم الطبيعة، وتتعامل مع مواردها بكفاءة ومسؤولية، وهي الرؤية ذاتها التي يقوم عليها اليوم مفهوم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

واليوم تدخل النخلة مرحلة جديدة من تاريخها في دولة الإمارات، حيث يلتقي الموروث الزراعي مع الثورة الصناعية الرابعة، فالزراعة النسيجية تحافظ على الأصناف المتميزة، وأنظمة الري الذكية ترفع كفاءة استخدام المياه، والطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي تتابع صحة الأشجار وجودة الإنتاج.

بينما تواصل المختبرات تطوير حلول مبتكرة لمواجهة الآفات الزراعية، هذا التحول يؤكد أن التكنولوجيا لا تستبدل الخبرة المتراكمة، وإنما تمنحها أدوات أكثر دقة وفاعلية، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والتطور. وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع النخيل تحولاً اقتصادياً واسعاً تقوده الصناعات التحويلية وريادة الأعمال.

فالتمور لم تعد تطرح في الأسواق بصورتها التقليدية فقط، بل أصبحت أساساً لمنتجات غذائية وصحية وتجميلية متنوعة، كما تحولت مخلفات النخلة إلى مواد أولية تدخل في الصناعات الخضراء، وإنتاج الأسمدة العضوية، والأخشاب المضغوطة، ومواد العزل، في نموذج يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل المعرفة التراثية إلى قيمة مضافة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل والإبداع.

وتواكب هذه المسيرة مبادرات وطنية رائدة، مثل الجوائز ومهرجانات التمور التي أصبحت منصات علمية واقتصادية تجمع الباحثين والمزارعين ورواد الأعمال، وتسهم في نقل الخبرات، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.

لعل القيمة الحقيقية للنخلة اليوم تكمن في قدرتها على الجمع بين الأزمنة، فهي تحمل ذاكرة المجتمع، وتشارك في صناعة اقتصاده، وتفتح أمام أجياله الجديدة مساحات واسعة للابتكار.

ومن هنا تظل النخلة شاهداً على أن التنمية الحقيقية تبدأ بفهم الماضي بعمق شديد، ثم تطويره وإعادة توظيفه في بناء المستقبل، وهذا هو الدرس الذي تقدمه التجربة الإماراتية، فالأمم التي تعرف كيف تحول تراثها إلى معرفة، ومعرفتها إلى تنمية، تمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر رسوخاً واستدامة، تماماً كما فعلت النخلة، التي بقيت شامخة في الأرض، فيما امتدت ثمارها إلى المستقبل.