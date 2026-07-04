الحضارة تبدأ من الإنسان

ليست الحضارة ما يُبنى من حجر، بل ما يُبنى في البشر. فالمصانع تُشيَّد، والأبراج ترتفع، أما الإنسان فهو الأساس الذي تقوم عليه كل حضارة. وعندما يُبنى الإنسان على منظومة راسخة من القيم يصبح احترام النظام وتحمل المسؤولية والإحسان إلى الآخرين سلوكاً تلقائياً لا يحتاج إلى رقابة، ومن هنا تبدأ الحضارة الحقيقية.

في الفترة الأخيرة انجذبت إلى العديد من المشاهد المتداولة التي تستعرض تجربة اليابان في بناء القيم، والتي تظهر كيف يُربى الطفل منذ سنواته الأولى على احترام النظام، والتعاون، وتحمل المسؤولية، والمحافظة على الممتلكات العامة.

ورغم أن هذه المشاهد تبدو للبعض مواقف استثنائية، فإنها في الحقيقة تعكس نتاج منظومة تربوية متكاملة، وليست مجرد تصرفات فردية عابرة.

ولعل أبرز تلك المشاهد ما نشاهده في كثير من مباريات كرة القدم والمناسبات الرياضية، حيث يحرص المشجعون اليابانيون على تنظيف المدرجات بعد انتهاء الفعاليات، وهو سلوك أثار إعجاب الملايين حول العالم.

إلا أن من يعرف التجربة اليابانية يدرك أن هذا المشهد لم يكن وليد اللحظة، بل هو انعكاس لسنوات طويلة من التربية التي جعلت خدمة المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة جزءاً من المسؤولية الشخصية للفرد.

وتشير وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان إلى أن التربية الأخلاقية تهدف إلى غرس احترام الكرامة الإنسانية، والشعور بالمسؤولية، واحترام الآخرين، والمحافظة على المصلحة العامة، إلى جانب تعزيز الانتماء للمجتمع والوطن. وهي أهداف لا تُقدَّم بوصفها دروساً نظرية فحسب، بل تُمارس من خلال الأنشطة المدرسية والحياة اليومية داخل حرم المدرسة.

ولهذا السبب لا يُنظر في كثير من المدارس اليابانية إلى تنظيف الفصول الدراسية والممرات باعتباره عملاً خدمياً، وإنما باعتباره نشاطاً تربوياً ينمي روح المسؤولية والعمل الجماعي واحترام المكان، كما تؤكد الأدلة الإرشادية التعليمية أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز الشعور بالمشاركة الاجتماعية، وبناء شخصية قادرة على التعاون واحترام الآخرين.

وتؤكد الدراسات التربوية أن السلوك الذي يُمارَس بصورة مستمرة في سنوات الطفولة لا يبقى مجرد تعليمات يتلقاها الطفل، بل يتحول تدريجياً إلى عادة، ثم إلى ثقافة، ثم يصبح جزءاً من هوية المجتمع. ولهذا فإن الاستثمار الحقيقي في الحضارات لا يبدأ من تشييد المباني، وإنما من غرس القيم التي تصنع الإنسان القادر على الحفاظ عليها وتطويرها.

ولم تقتصر التجربة اليابانية على تخصيص دروس للأخلاق، بل أصبحت التربية الأخلاقية جزءاً من الفلسفة التعليمية العامة، بحيث تمتد أهدافها إلى مختلف الأنشطة والممارسات داخل المدرسة، بما يسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية، وتنمية روح التعاون واحترام المجتمع والبيئة، كما شهدت المناهج التعليمية مراجعات وتطويرات متواصلة لمواكبة المتغيرات المجتمعية مع المحافظة على ثوابتها.

كل ذلك يفسر سبب إعجاب كثير ممن زار اليابان أو تعامل مع شعبها، فما يلفت الانتباه ليس مجرد نظافة الشوارع أو التزام الأفراد، بل انسجام السلوك اليومي مع منظومة قيم متجذرة تشكلت عبر سنوات طويلة من التربية.

لذلك لا تستغرب تنظيف الملاعب أو المدرجات، ولا احترام كبار السن، ولا المحافظة على الممتلكات العامة، فهذه الممارسات لم تعد واجبات مفروضة، بل أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع وهويته.

ولا يعني استحضار التجربة اليابانية أن الحضارة حكراً على أمة دون أخرى، فلكل مجتمع قيمه وثقافته وظروفه، غير أن القاسم المشترك بين جميع التجارب الحضارية الناجحة هو الاستثمار المبكر في الإنسان، وترسيخ القيم التي تصقل السلوك، ثم تبني المجتمع، وتصنع الحضارة.

إن الحضارة لا تُقاس بما تشيده الأيدي فحسب، وإنما بما تنشئه التربية في النفوس. فالمباني يمكن أن تُشيَّد في سنوات، أما الإنسان فلا يُبنى إلا عبر أجيال.

وقد أدركت اليابان أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأطول عمراً والأعظم أثراً، فجعلت بناء الشخصية والقيم ركيزة لنهضتها، مع المحافظة على هويتها الوطنية والانفتاح على التطوير المستمر.

ولعل هذا ما لخّصه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقوله: «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية».