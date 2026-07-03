دبي الأفعال في سوق المكاتب

ليست الأرقام الواردة في سوق مبيعات المكاتب بدبي خلال النصف الأول من 2026 مجرد طفرة عقارية عابرة، بل مؤشر اقتصادي بالغ الدلالة على توجه أعمق في موقع الإمارة بوصفها مركزاً للأعمال ورأس المال والشركات العابرة للحدود.

فبلوغ قيمة مبيعات المكاتب 13.1 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط، متجاوزة حصيلة سبع سنوات، يكشف أن الطلب ليس مدفوعاً بالمضاربة، بل بحاجة فعلية إلى مساحات عمل مرتبطة بتوسع الشركات، وانتقال المقرات، وإعادة تموضع المستثمرين في بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً.

القراءة المهنية لهذه النتائج تبدأ من التفاصيل.

خمسة مشاريع تجارية استحوذت على 71.7 % من المبيعات، ما يعني أن السوق يتحرك باتجاه الأصول النوعية ذات الموقع والخدمات والقابلية التشغيلية العالية.

كما أن تسجيل 212 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 20 مليون درهم يعكس دخول سيولة مؤسسية ومستثمرين كبار، لا مجرد تداولات صغيرة متفرقة. وفي خريطة الطلب، تصدرت «الخليج التجاري» بقيمة 6.8 مليارات درهم و476 صفقة، تلتها «المركز التجاري 2» بـ1.7 مليار درهم، ثم «تيكوم A» بـ1.4 مليار، ومدينة دبي الملاحية بمليار درهم، ما يؤكد أن الطلب موزع على مراكز أعمال متنوعة لا على منطقة واحدة فقط.

استراتيجياً، ما يحدث في سوق المكاتب يُقرأ بوصفه نتيجة طبيعية لتراكم طويل، بنية تشريعية مرنة، بنية تحتية عالمية، ارتباط جوي ولوجستي واسع، منظومة إقامة واستثمار جاذبة، وقدرة حكومية على تحويل الرؤية إلى تنفيذ.

لذلك تبدو المقارنة الزمنية لافتة، من 65.9 مليون درهم في 2019، و39.4 مليوناً في 2020، إلى 4.63 مليارات في 2025، ثم 13.1 ملياراً في نصف عام 2026. هذه ليست قفزة رقمية فقط، بل انتقال في مستوى الثقة.

وهنا تحديداً يظهر الخلل في بعض التغطيات الإعلامية العالمية عندما تتعامل مع دبي من زاوية الشك المسبق، أو تقرأ نموها كاستثناء مؤقت، لا كنتاج نموذج اقتصادي متكامل. المهنية لا تعني الاحتفاء ولا التشكيك المجاني، بل اختبار الفرضيات أمام الوقائع. وكلما عادت بعض السرديات إلى نبرة التحذير القديمة، جاءت دبي بردها المعتاد، لا جدل كثيراً، بل أداء، مشاريع، تدفقات، وصفقات.

سوق المكاتب اليوم يقول إن دبي لم تعد فقط مدينة تجذب السكان والزوار، بل منصة قرار للشركات ورأس المال.

وهذه هي الرسالة الأهم، المدن الكبرى لا تثبت مكانتها بالخطاب، بل بقدرتها على تحويل الثقة إلى أرقام قابلة للقياس.