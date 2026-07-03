1000 يوم على 7 أكتوبر!

ألف يوم على 7 أكتوبر 2023.

ما أسرع مرور الوقت الصعب والثقيل والمؤلم على هذه المنطقة!

أثبتت 7 أكتوبر أن فاتورتها باهظة مكلفة، فتحت أبواب جهنم على أهل غزة، وعلى مستقبل السلام في فلسطين، وفتحت أبواب الصراع في المنطقة كلها من اليمن إلى لبنان إلى سوريا.

7 أكتوبر كانت البداية الكبرى التي بررت وحشية العمليات الدموية الإسرائيلية، وأعطت ضوءاً أخضر للتدخلات الأمريكية وللأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة.

7 أكتوبر اتُّخذت كمبرر سياسي وكعذر كاذب لتصعيد الصراع في المنطقة، ولظهور النوايا الشريرة في قضم الأراضي والاعتداء على سيادة الدول.

7 أكتوبر كلفت الشعب الفلسطيني الصبور 75 ألف شهيد و174 ألف جريح ومليون لاجئ و300 ألف نازح.

7 أكتوبر كلفت غزة تدمير 85% من البنية العمرانية لها.

7 أكتوبر التي تتذكرها إسرائيل هذه الأيام سوف تؤدي إلى تظاهرات كبرى تطالب بإقالة نتانياهو ومحاسبته على التقصير.

7 أكتوبر يجب أن يتم التعامل معها عقلانياً بمنطق الربح والخسارة.