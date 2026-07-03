جزيئات صغيرة.. قد تغيّر العالم

عندما تجوب شوارع دبي هذه الأيام، ستلفت انتباهك الحملة التوعوية التي تحمل رسالة بسيطة وعميقة في آن واحد: «لا تنشغل بالهاتف أثناء القيادة». قد تبدو عبارة قصيرة، لكنها تختصر فلسفة كاملة عن قيمة اللحظة. فثانية واحدة من الغفلة قد تكون الفاصل بين رحلة تنتهي بسلام، وأخرى تنتهي بمأساة، وبين حياة تستمر وحياة تتوقف إلى الأبد.

هذه الرسالة دفعتني للتأمل في قيمة الأجزاء الصغيرة من الزمن. فالإنسان غالباً ما يظن أن التغييرات الكبرى تبدأ بقرارات ضخمة أو اختراعات هائلة، لكن الحقيقة أن العالم كثيراً ما تغيّر بسبب جزيئات صغيرة، أو لحظات خاطفة، أو تفاصيل ظنها أصحابها عابرة. فبين نبضة قلب وأخرى قد تُفقد روح، وبين ثانية وأخرى قد تُنقذ حياة، وبين ومضة فكرة وأخرى قد يولد اكتشاف يغيّر حياة الملايين.

كم من حادث مأساوي كان يمكن تجنبه لو أن سائقاً أبعد هاتفه عن يده لبضع ثوانٍ؟ وكم من أسرة بقيت مجتمعة لأن شخصاً التزم بقواعد السلامة؟ وكم من طفل عاد إلى الحياة لأن أحد المارة لم يتردد في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف؟

وفي عالم الإنقاذ، لا تُقاس البطولة بحجم القوة، بل بسرعة القرار. ولهذا يصف أطباء الطوارئ الدقائق الأولى بعد الإصابة بأنها «الدقائق الذهبية»، لأنها غالباً ما تحدد مصير المصاب. ففي تلك اللحظات القصيرة قد يكون الاتصال السريع بالإسعاف، أو بدء الإنعاش القلبي الرئوي، أو إيقاف نزيف بسيط، سبباً في إنقاذ حياة كاملة.

الطبيب الأمريكي بيتر سفار، أحد أبرز رواد الإنعاش القلبي الرئوي، رسّخ مفهوم «سلسلة النجاة»، موضحاً أن كل حلقة فيها، مهما بدت بسيطة، من طلب المساعدة إلى الإنعاش المبكر واستخدام جهاز إزالة الرجفان، قد تكون الحلقة التي تصنع الفرق بين الحياة والموت، فلا توجد خطوة صغيرة عندما تكون الروح على المحك.

ولا يقتصر أثر التفاصيل الصغيرة على إنقاذ الأرواح، بل يمتد إلى صناعة المعرفة والتقدم الإنساني، فكثير من الاكتشافات العلمية لم تبدأ بمشروعات عملاقة، وإنما بدأت بملاحظة دقيقة لم ينتبه إليها الآخرون. ولهذا قال العالم لويس باستور: «الصدفة تفضّل العقل المستعد». فالفرص تمر أمام الجميع، لكن وحده العقل اليقظ يحوّل الملاحظة العابرة إلى فكرة، والفكرة إلى اكتشاف، ثم إلى إنجاز يخدم البشرية.

وفي المقابل، تبدأ كثير من المآسي من لحظة غفلة لا تتجاوز ثواني معدودة. رسالة هاتف أثناء القيادة، أو تجاوز بسيط لقواعد السلامة، أو تأجيل إصلاح خلل ظنه صاحبه غير مهم، قد تتحول جميعها إلى أحداث تغيّر حياة أسر كاملة. فالندم لا يُقاس بطول لحظة الخطأ، بل بحجم الخسارة التي ترتبت عليها.

ولعل أجمل ما في الإنسان أنه لا يحتاج إلى إمكانات خارقة ليصنع فرقاً حقيقياً. فوعي بسيط، أو قرار مسؤول، أو التفاتة في التوقيت المناسب، قد تنقذ حياة، وتحفظ أسرة، وتمنح المجتمع أمناً أكبر. كما أن كلمة طيبة، أو مبادرة صغيرة، أو ملاحظة دقيقة، قد تكون الشرارة التي تفتح باباً للخير أو تلهم فكرة تصنع مستقبلاً أفضل.

إن حملات التوعية ليست مجرد لوحات على الطرقات، بل رسائل تذكّرنا بأن حياتنا قد تتوقف على قرار لا يستغرق سوى ثانية واحدة. ضع الهاتف جانباً، ركّز على الطريق، وأعطِ انتباهك لمن ينتظر عودتك في المنزل. فكل رحلة آمنة هي انتصار للوعي قبل أن تكون انتصاراً للمهارة.

فالمجتمعات المتقدمة لا تُبنى بالقرارات الكبيرة وحدها، بل بثقافة الانتباه والمسؤولية واحترام قيمة كل لحظة.

فالعالم لا يتغيّر دائماً بالخطوات العملاقة، بل كثيراً ما يتغيّر بجزيئات صغيرة، ولحظات قصيرة، ويقظة لا تتجاوز جزءاً من الثانية. وفي تلك اللحظات قد تُكتب نهاية مأساة، أو تُولد بداية حياة، أو يبدأ اكتشاف يغيّر مستقبل الإنسان. لذلك، لا تستهِن أبداً بتفصيل صغير، فقد يكون أعظم مما تتخيل.