قطار الاتحاد.. «ظَهَرنا أقوى»

في الأوقات التي تواجه فيها الأمم التحديات تظهر قيمة المشاريع الوطنية الكبرى بوصفها رسائل ثقة بالمستقبل، قبل أن تكون مجرد إنجازات تنموية.

وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن هذه الروح خلال كلمته إلى شعب الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الغادرة، عندما قال «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن هذه العبارة مجرد رسالة لطمأنة المجتمع، بل كانت إعلاناً عن إيمان راسخ بأن الاتحاد والتلاحم هما مصدر القوة، وأن الإمارات قادرة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للإنجاز.

وجاء إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع قطار الاتحاد بعد تلك الأحداث، ليمنح هذه الكلمات بُعداً عملياً، فالقطار ليس مجرد شبكة حديثة للنقل وإنما رمز لاستمرار مسيرة التنمية بثقة، ورسالة تؤكد أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية مهما كانت الظروف، فالدول الواثقة لا تتوقف عند الأزمات بل تجعلها دافعاً لمزيد من البناء والعمل.

ويمثل قطار الاتحاد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة، إذ يربط الإمارات بشبكة نقل متطورة، تعزز التكامل الاقتصادي، وتسهل حركة الأفراد والبضائع، وتدعم التنمية المستدامة، وهو مشروع يجسد رؤية بعيدة المدى، تجعل من الاستثمار في البنية التحتية استثماراً في الإنسان والاقتصاد ومستقبل الأجيال.

كما يحمل دلالة وطنية عميقة، فهو يربط إمارات الدولة بخطوط حديدية، كما يربط بين أبناء الوطن بروح الاتحاد، التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها، فالسكك التي تمتد بين المدن ليست مجرد مسارات للنقل بل هي شرايين للوحدة والتعاون، تؤكد أن قوة الإمارات تنبع من تماسكها الداخلي، ووحدة قيادتها وشعبها.

لقد أثبتت الإمارات، عبر تاريخها، أن الإنجازات الكبرى لا تتوقف أمام التحديات، فكل أزمة كانت تدفعها إلى مزيد من التطور، وكل اختبار كان يزيدها خبرة وصلابة، ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى إطلاق قطار الاتحاد باعتباره استمراراً لمسيرة وطن اختار أن يواجه المستقبل بالعمل لا بالشعارات، وبالإنجاز لا بالتردد.

إن عبارة «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن وعداً عابراً، بل أصبحت منهجاً في إدارة الأزمات وصناعة المستقبل، وجاء قطار الاتحاد ليقدم شاهداً جديداً على أن الإمارات لا تكتفي بتجاوز التحديات، بل تخرج منها أكثر قوة وثقة وتماسكاً، لتؤكد أن الاتحاد سيظل دائماً مصدر قوتها، وأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل والرؤية الواضحة.