هل هناك هدوء في المنطقة؟

غزة، جنوب لبنان، سوريا، إيران، 4 جبهات هي مسرح عمليات تصعيد عسكري منذ سنوات وأشهر حتى لحظة كتابة هذه السطور.

سمعنا وقرأنا عن الآتي:

1 - اتفاق إيقاف إطلاق نار في غزة وتشكيل مجلس سلام عالمي لإدارة شؤون هذا الصراع في غزة.

2 - وسمعنا عن توقيع مذكرة تفاهم سُميت بمذكرة إسلام آباد بين الأمريكي والإيراني لإيقاف إطلاق النار، وفك الحصار عن مضيق هرمز، وفك تجميد أرصدة إيرانية.

3 - وسمعنا وقرأنا عن اتفاق وُقع في واشنطن بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية قوية.

رغم كل ما سبق، ما زال القتل على الهوية في غزة، وما زال القصف الإسرائيلي وعمليات الاغتيال في جنوب لبنان، وما زال التدخل البري وعمليات الاستخبارات في ريف دمشق.

وآخر المستجدات قصف إيراني للكويت والبحرين، وقصف أمريكي لبعض المنشآت العسكرية الإيرانية.

بعد ذلك كله نتحدث عن الاستقرار والأمل في أمن وسلام وتعايش بين كل من في المنطقة!