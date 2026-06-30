الاحتواء النفسي.. القوة الهادئة التي تُعيد تعريف الأثر الإنساني

ثمّة أدوار نؤديها لأن الأنظمة تفرضها، وأدوار أخرى لأن إنسانيتنا تستدعيها، وبين الاثنين تتحدد جودة الأثر لا مجرد اكتمال المهمة. هنا تحديداً يظهر المعنى العميق لما يمكن تسميته الاحتواء النفسي «Psychological Containment» بوصفه ذلك البعد الذي لا تكتبه اللوائح، ولا تحدده الأطر الرسمية، لكنه يكتب في نفوس الناس، ويبقى أثره مستديماً.

في المؤسسات، يعرف المديرون جيداً ما عليهم فعله: تخطيط، وتنظيم، وتوزيع أدوار، ومتابعة للمهام، وتقويم للأداء، إلى جانب اتخاذ قرارات، وصناعة للأهداف. هذه كلها أدوار إجرائية ورسمية، تمثل الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، لكنها رغم ضرورتها لا تكفي؛ لأن الموظف ليس مؤدياً للواجبات فقط، بل هو كائن يشعر ويقلق ويتعب ويحتاج أن يفهم. هنا ينتقل المدير من مجرد محوكم ومتابع لإجراءات العمل إلى قائد يتمتع بالقدرة على صناعة أثر إيجابي. هو بذلك ينصت قبل أن يُقيّم، ويلاحظ ما وراء الأداء، ويدرك في الوقت ذاته أن انخفاض الإنتاجية قد يكون صدى لضغط داخلي لا يظهر في التقارير. الاحتواء النفسي في هذا المقام لا يضعف الحزم، بل يمنحه معنى؛ ولا يعطل الإنجاز، بل يجعله مستداماً وعميقاً.

على سبيل المثال في قطاع التعليم يمكننا أن نجد المعلم يقف على أرض تبدو واضحة: منهج علمي، ومحتوى جيد، إلى جانب شرح منضبط للمادة، مع وجود اختبارات تسمح بقياس الأثر المعرفي. هنا تبدو وظيفة المعلم مكتملة الأركان إجرائياً، لكن هل يكفي أن تصل المعلومة؟ الواقع يقول: لا؛ لأن المتعلم لا يتلقّى بذهنه فقط، بل بحالته النفسية أيضاً. طالب محبط لن ينقذه شرح متقن، وطالب خائف لن تحرره معلومة دقيقة. هنا يتجاوز المعلم دوره الرسمي ليصبح حاضناً نفسياً، بحيث يرى الفروق الفردية لا كونها عقبة، بل كونها فرصة، ويعامل الاختلاف بوصفه مدخلاً للتعلّم لا سبباً للإقصاء. حين يحدث ذلك تتحول الحصة من نقل معرفة إلى بناء إنسان طموح وفعّال وإيجابي.

أما في البيوت فالصورة أكثر وضوحاً وأشد خطورة في آنٍ معاً، الوالدان يؤديان أدوارهما الإجرائية: إنفاق مادي، ورعاية جسدية، وتعليم مميز، مع إمكانية توفير مستلزمات الحياة الأساسية، مثل المسكن والمأكل والملبس. كل هذه الجوانب مهمة وضرورية، لكنها لا تكفي؛ لأن الأبناء كما يقال لا يعيشون بالخبز وحده، بل بالمعنى أيضاً، قد ينشأ طفل في بيت مكتمل مادياً، لكنه خاوٍ نفسياً، وفارغ عاطفياً. ما الذي يملأ هذا الفراغ؟ ليس المزيد من العطاء المادي، بل لحظة احتواء: حضن صادق، وإصغاء بلا أحكام مسبقة، مع ابتسامة معبرة، وحوار هادئ ولطيف يشعر فيه الابن أنه محبوب ومرئي ومسموع. الاحتواء النفسي هنا ليس ترفاً تربوياً بل مرتكزاً أساسياً لتوازن الشخصية ونضجها.

يتضح مما سبق أن الأدوار الإجرائية تنجز الأعمال، لكنها لا تنشئ العلاقات، والإنسان في النهاية لا يتحرك فقط بما يطلب منه، بل بما يشعر به تجاه من يطلب منه، لذلك فإن إضافة البعد العاطفي المتمثل بالاحتواء النفسي لا يمثل تحسيناً شكلياً للأدوار بل إعادة تعريف لها، مع ضبط جديد لإعدادات العلاقة التي تربط الفرد بالآخرين من حوله.

ختاماً نقول: لن يتذكر الناس كل ما طلبناه منهم، لكنهم سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكر الموظف من أنصت له حين كان مثقلاً بالمشاعر السلبية، وسيتذكر الطالب من آمن به حين كان يشك في قدراته، وسيتذكر الابن من دعمه وصبر عليه حين كان تائهاً فكرياً ومشتت ذهنياً. هناك في تلك اللحظات الصغيرة غير المعلنة يتشكل الأثر الحقيقي، لذلك فإن الاحتواء النفسي ليس خياراً إضافياً نمارسه حين يتوفر الوقت، بل هو جوهر الأدوار حين نؤديها بوعي، هو ما يجعل القيادة أثراً، والتعليم تحوّلاً، والتربية امتداداً إنسانياً لا ينقطع. قد لا يطلب منا ذلك صراحة، لكن كل ما هو إنساني فينا، يعرف أنه الأولى والأهم.