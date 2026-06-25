عندما يتحول الاسم إلى فعل Dubai-it

في العادة، تُعرف المدن بأسمائها.

لكن هناك مدناً قليلة تنجح في أن تتحول من اسمٍ إلى فكرة، ومن موقعٍ على الخريطة إلى طريقة تفكير. وأعتقد أن دبي تمثل واحدة من أبرز هذه الحالات في العصر الحديث.

فعندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «Dubai-it»، لم يكن يقدم مصطلحاً جديداً، بقدر ما كان يلخص رحلة طويلة من العمل والإنجاز في كلمة واحدة.

ففي اللغة، الاسم يصف شيئاً موجوداً. أما الفعل فيصنع شيئاً جديداً. والفرق بينهما، هو الفرق بين من يكتفي بمشاهدة المستقبل، ومن يشارك في صناعته.

ومن هنا تحديداً، تأتي أهمية هذه المبادرة.

فهي لا تتحدث عن المشاريع التي أُنجزت في دبي، ولا عن الأبراج أو المطارات أو المناطق الاقتصادية، أو التحولات الرقمية التي يعرفها الجميع.

بل تتحدث عن العقلية التي جعلت كل ذلك ممكناً.

لقد اعتدنا عبر التاريخ أن نقيس نجاح المدن بما تمتلكه من موارد، أو بما تشيده من مبانٍ، أو بما تحققه من أرقام. لكن التجربة الإماراتية، وتجربة دبي على وجه الخصوص، قدمت نموذجاً مختلفاً، نموذجاً يقوم على أن المورد الحقيقي ليس النفط ولا المال ولا الموقع الجغرافي. المورد الحقيقي هو القدرة على تحويل الرؤية إلى واقع. وهذه ليست مهارة إدارية فقط، بل ثقافة متكاملة.

ثقافة تبدأ بسؤال مختلف. ففي الوقت الذي تنشغل فيه كثير من المؤسسات بسؤال: ماذا سيحدث غداً؟ تطرح دبي سؤالاً آخر أكثر تأثيراً: ماذا نريد أن يحدث غداً؟

قد يبدو الفرق بسيطاً، لكنه في الحقيقة هو الفارق بين عقلية تتفاعل مع المستقبل وعقلية تصنعه.

ولعل هذا ما يفسر قدرة دبي على التحرك المبكر في كثير من المجالات التي أصبحت اليوم محاور رئيسة للنمو العالمي.

من الاقتصاد الرقمي، إلى الحكومة الذكية، إلى الذكاء الاصطناعي، إلى نماذج التعليم الجديدة.

فلم تكن دبي تنتظر اكتمال الصورة العالمية حتى تتحرك. بل كانت تشارك في رسم هذه الصورة منذ بداياتها.

ومن وجهة نظري، فإن القيمة الحقيقية لمبادرة Dubai-it، تكمن في أنها تنقل هذا النموذج من كونه تجربة محلية ناجحة، إلى كونه نموذجاً فكرياً قابلاً للتعلم. وهذا أمر بالغ الأهمية للأجيال القادمة. فالأجيال لا تحتاج فقط إلى معرفة ما الذي حققته دبي.

بل تحتاج إلى فهم كيف فكرت دبي... كيف نظرت إلى التحديات؟.. كيف تعاملت مع الفرص؟

كيف اتخذت قراراتها؟.. وكيف حافظت على قدرتها على التجدد المستمر؟

إن أعظم إنجاز يمكن أن تحققه أي مدينة، ليس بناء البنية التحتية، أو تطوير الخدمات، أو جذب الاستثمارات. بل بناء عقلية قادرة على تكرار النجاح جيلاً بعد جيل.

ولهذا، أرى أن مبادرة Dubai-it، ليست مبادرة عن الماضي.

وليست احتفاءً بما تحقق. بل استثمار في المستقبل.

فهي محاولة واعية لنقل فلسفة الإنجاز إلى الأجيال القادمة.

وفي قطاع التعليم تحديداً، تكتسب هذه الفكرة أهمية مضاعفة. لأن مسؤوليتنا لم تعد تقتصر على نقل المعرفة. بل أصبحت تتمثل في إعداد أفراد قادرين على التفكير بطريقة تمكنهم من صناعة الفرص، لا انتظارها، وقادرين على تحويل الطموح إلى أثر، والرؤية إلى إنجاز.

وهذا في جوهره هو المعنى الحقيقي لـ Dubai-it.

فدبي لم تصبح نموذجاً عالمياً لأنها كانت الأسرع فقط. ولا لأنها كانت الأكبر.

بل لأنها امتلكت القدرة على تحويل الأفكار إلى أفعال. وربما لهذا السبب تحديداً، لم تعد دبي مجرد اسم، بل أصبحت فعلاً، وفعلاً ملهماً للأجيال القادمة.